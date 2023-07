Viva zlata v Grčiji

12.7.2023 | 17:50

Umetniška vodja MePZ Viva Simona Rožman Strnad ima na tem mestu odličnega naslednika, sina Krištofa. V Grčiji tokrat sta dirigirala še oba, z grško turnejo ona zaključuje dirigentsko kariero v Vivi.

Brežiški župan Ivan Molan je zboru čestital in se zahvalil za promocijo Brežic. Posebej se je zahvalil Simovi Rožman Strnad za umetniško vodenje zasedbe.

Predsednica zbora Ana Špiler

Pevke in pevce Vive so sprejeli na dvorišču brežiškega gradu (Vse foto: M. L.)

Brežice - Mešani pevski zbor Viva Brežice je na tekmovanju v Prevezi Grčiji osvojil zlati medalji ter posebno nagrado za izvedbo sodobne pesmi Vesna, ki je delo Krištofa Strnada. Strnad je novi dirigent zbora, nasledil je svojo mamo Simono Rožman Strnad. Na tekmovanju sta zboru menjaje se dirigirala oba.

Zboru so po njegovem ponovnem izjemnem uspehu na mednarodnem tekmovanju danes ob vrnitvi v domače mesto pripravili sprejem na dvorišču brežiškega gradu. V zares prisrčnem in toplem vzdušju sta mu uradno čestitala župan Ivan Molan in predsednik Zveze kulturnih društev Brežice Jože Denžič, posebni čestitki sta oba predstavnika in obiskovalci izrazili Simoni Rožman Strnad in Krištofu Strnadu.

Župan se je tudi zahvalil Vivi, ker tako uspešno nosi imel Brežic po Sloveniji in v tujini.

Zbor je na današnjem sprejemu zapel dve pesmi z grškega festivala. Vsak po eno sta dirigirala Simona Rožman Strnad in Krištof Strnad.

Rekli so v odzivih na naše vprašanje o občutkih ob Vivinem najnovejšem uspehu:

Alenka Černelič Krošelj, članica MePZ Viva Brežice: »Zelo smo veseli, da je naš ves trud poplačan. Tekmovanja so poseben izziv, nikoli ne veš, kaj bo. Ampak šlo nam je in hvala Bogu je tudi rezultat dober. Dosegli smo dve zlati medalji, in sicer po eno v vsaki od dveh kategorij, v katerih smo nastopali, in še posebno priznanje za izvedbo sodobne skladbe. To je dobil sicer zbor, ampak hkrati tudi naš mladi dirigent Krištof Strnad, ker gre za njegovo skladbo Vesna.«

Ana Špiler, predsednica zbora: »Nepopisni občutki. Krasen uspeh. Veliko vloženega dela. Se pravi, nekaj delamo dobro. Konkurenca je bila zelo močna. Vedeli smo, da smo pripravljeni. Naredili smo res ogromno vaj, tako da je uspeh zaslužen. To je res briljanten uspeh. Sicer je bila Viva v Prevezi že tudi zlata, zdaj je tam dokazala, da še vedno zna in zmore. Z uspehom v Grčiji nekako nadaljujemo praznovanje lanske tridesetletnice našega zbora.«

Krištof Strnad, umetniški vodja in dirigent zbora: »Zadnjega pol leta smo v zboru garali, z uspehom v Grčiji smo dosegli cilj, ki sva si ga pri vodenju zboru zadala z mamo. Vse trdo delo se je izplačalo. S fantastično igro in energijo smo šli na oder in tekmovali. Naredili smo res najboljši performans, ki smo ga bili zmožni. Neizmerno sem ponosen na pevce in na svojo mamo, ki je s tako turnejo zaključila svojo dirigentsko kariero pri Vivi. Res sem neizmerno vesel. Med zasedbami na tekmovanju je nastopil tudi zelo zelo dober zbor iz Cansas University. Ta je pobral prvi mesti v obeh kategorijah. Zbor sestavlja 90 odstotkov samih glasbenikov, zato smo zelo ponosni, da smo se jim uspeli tako približat; smo iz nekih malih Brežic, in smo dosegli tak uspeh.

Zelo sem vesel tudi, da moja skladba Vesna spet pobrala nagrado, tokrat v Grčiji. Nazadnje je dobila nagrado na Naši pesmi kot najboljša izvedba sodobne glasbe, kar se je zgodilo tudi v Grčiji. Pokazalo se je, da leži našemu zboru. To mi je bila še toliko večja potrditev in sem vesel.«

Patricia Čular, direktorica občinske uprave občine Brežice: »Ob današnjem sprejemu Vive lahko rečem, da je po vseh dobrih treh desetletjih težko ne pričakovati tak uspeh, kot ga je zbor dosegel v Grčiji. Člani zbora nas vedno znova navdušijo z uspehi. Predvsem pa nas navdušujejo s tem, da toliko časa pod vodstvom dosedanje dirigentke Simone Rožman Strnad ohranjajo tako močno povezano skupino, ki z družinami postaja že kar skupnost. Kot občina zbor podpiramo. Smo zelo ponosni in veseli, da imamo ljudi s takšno energijo, ki tako povezujejo.«

Simona Rožman Strnad, dolgoletna umetniška vodja in dirigentka zbora: »Viva je nastopila z dvema dirigentoma in s tem smo bili malce posebni. S Krišfotom sva se menjavala na odru. Tisti čas, ko nisva dirigirala, sva pela, jaz v altovskih vrstah, Krištof v tenorskih. To je tudi posebna izkušnja, zato ker mora tudi zbor preklapljati na dve različni energiji, kajti vendarle imava različne pristope. Skozi vadbo v pripravah na tekmovanje smo to osvojili in tako na grškem odru ni bilo težav.

Občutki moji z zadnjega tekmovanja so izjemni. Na odru je bilo res toliko čudovitih trenutkov, toliko užitkov, toliko intimnih momentov, ki smo si jih podarili drug drugemu, čeprav nas je bilo oseminštirideset na odru. Tega ne moreš opisati. To res ostane za vekomaj v srcih. Ja, dve zlati medalji in posebna nagrada za Vesno, ob tem pa še toliko lepih občutkov, to je res nekaj izjemnega in največ, kar lahko doživi zbor. Izjemno privoščim Krištofu, da je prvo tekmovanje okronal tako odlično, s kar dvema zlatima medaljama in še s posebno nagrado za njegovo skladbo. Tudi pri žiriji in občinstvu je požel zelo veliko pozornost kot izjemen mlad talent. Tako da mislim, da je pred njim in pred Vivo čudovita prihodnost.«

