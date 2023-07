FOTO: Slovesno odprli mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev

4.7.2023 | 18:20

Foto: Občina Ivančna Gorica

Višnja Gora - V občini Ivančni Gorici so dopoldne slovesno odprli 12. mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev, ki se ga udeležuje 150 tekmovalcev iz 30 držav. Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko je ob tem opozorila na zavedanje, da morata kmetijstvo in čebelarstvo delovati z roko v roki, da lahko ohranimo čebele, saj le to obljublja varno prihodnost.

Ministrica je spomnila, da ima čebelarstvo v Sloveniji dolgo tradicijo, zato je pomembno, da ga ministrstvo spodbuja. Iz čebelarske tradicije izhajajo tudi trije pomembni dogodki, po katerih je Slovenija prepoznana v svetu, to so svetovni dan čebele, tradicionalni slovenski zajtrk in nagrada zlata čebela, njene besede povzema sporočilo za javnost Občine Ivančna Gorica.

Zbrane na slovesnosti je nagovoril tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Tudi on je opozoril, da je od čebel močno odvisna prihodnost sveta, zato "tako kot čebele skrbijo za človeštvo, mora tudi človeštvo skrbeti za njih".

Ob pogledu na mlade, ki so se zbrali na tekmovanju, je dejal, da ga za prihodnost ne skrbi. "Prepričan sem, da boste s svojim znanjem in aktivnostmi pripomogli, da se bodo pomena skrbi za čebele in okolje na sploh začeli zavedati tudi vsi okoli vas, ki jim pomen čebel še ni znan in ki kdaj pa kdaj z naravo in naravnimi viri nemarno ravnajo," je dejal.

Mlade je nagovoril tudi predsednik Mednarodnega centra mladih čebelarjev Jiri Piza. Zahvalil se je organizatorjem tekmovanja, mlade čebelarje pa pozval, naj v tekmovanju uživajo in imajo pri tem odprte oči, saj da niso "samo udeleženci tekmovanja, ampak tudi naslednji moderatorji, vodje čebelarskih društev in organizatorji državnih tekmovanj".

Mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev poteka od leta 2010, z izjemo let 2020 in 2021, ko je odpadlo zaradi epidemije covida-19.

Letos je za njegovo izvedbo zadolžena Slovenija. Skupaj ga pripravljata Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) in Občina Ivančna Gorica. Častna pokroviteljica je predsednica države Nataša Pirc Musar.

Na tekmovanju vsako državo zastopa ekipa treh tekmovalcev, starih od 12 do 18 let, ki jih spremljata do dve odrasli osebi. V tekmovalnem delu bodo tekmovalci, pomešani v mednarodne ekipe, soočeni z okoli 15 čebelarskimi izzivi, v katerih morajo prikazati vse svoje čebelarsko znanje in spretnosti. Pomerijo se na primer v označevanju matic, prepoznavanju različnih vrst medu, zbijanju in žičenju satnikov, točenju medu in podobno.

Po besedah župana občine Ivančna Gorica Dušana Strnada bodo udeleženci srečanja nastanjeni v Cistercijanskem samostanu Stična, tekmovalni del, za katerega je zadolžena ČZS, pa bo potekal v prostorih Osnovne šole Stična, kjer je tudi potekala slovesna otvoritev.

STA; M. K.

