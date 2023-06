S ceste, v ograjo in na dvorišče

21.6.2023 | 19:30

Danes ob 13.14 je v naselju Vihre, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo s ceste, trčilo v dvoriščno ogrado in pristalo na dvorišču stanovanjske hiše. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nudili prvo pomoč poškodovancema do prihoda reševalcev NMP Krško, ki so poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Nevarne najdbe v gozdu

Ob 9.28 je občan v gozdu pri naselju Lašče, občina Žužemberk, našel neeksplodirana ubojna sredstva. Pirotehniki so na kraju uničili topovsko granato kalibra 75mm, italijanske izdelave, vžigalnika za granato 75mm in enajst pehotnih nabojev, vse ostanek druge svetovne vojne.

Na koncu je le odprla vrata



Ob 11.45 so na Smrečnikovi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto asistirali policiji pri odklepanju vrat stanovanja. Tehnični poseg na koncu vendarle ni bil potreben, ker je občanka sama odklenila vrata.

Bili so brez elektrike

Ob 16.15 uri so ostali brez električne energije odjemalci v naseljih Pavlova vas, Podgorje pri Pišecah in Blatno v občini Brežice. Okvaro na daljnovodu so odpravili delavci Elektra Celje.

