dolenjska

Živela kralj in ambasador

25.5.2024 | 15:20 | I. V.; foto: Davorin Pavlenič

Novo mesto - Cvičkova druščina je sinoči dobila novega kralja in še novega ambasadorja cvička. Do naslednjega festivala cvička bo krono, kot je znano že vse od ocenjevanja sredi aprila, nosil Andrej Grabnar iz Ardra pri Raki, član Društva vinogradnikov Raka, diplomatski zbor ambasadorjev cvička pa je obogatil Sašo Đukić.

Dolenjcem so takole nazdravili novi kralj cvička Andrej Grabnar, predsednik ZDVD Miran Jurak in novi ambasador cvička Sašo Đukić. (Foto: Davorin Pavlenić)

Kot se za kronanje spodobi je krono novemu kralju cvička na glavo posadil prvi mož dolenjske prestolnice, župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, verigo ambasadorja cvička pa sta Sašu Đukiću okoli vratu nadela vodji dveh za organizacijo Festivala cvička najzaslužnejših ustanov, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak in direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac.

Sašo Đukić je že desetletja eden ključnih ljudi promocije cvička. Na svojih nastopih redno omenja cviček in ga brez sramu priporoča vsakomur. Tako ga je leta 2000 ponudil tudi legendarnemu Rogerju Mooru, s katerim sta ostala v stiku in Sašo mu ga je z veseljem vsako leto do igralčeve smrti pošiljal za rojstni dan. Bil je uradni voditelj in promotor vseh študentskih Cvičkarij od prve, leta 1994, tudi tistih v Ljubljani, Mariboru in Izoli. Spisal je več pesmi na temo cvička, med drugimi tudi Natočim cvička, ki jo kot lik Mama Manka izvaja z ansamblom Novi spomini. Mama Manka. Napisal je himno Cvičkarije, tako glasbo kot besedilo. Sodeluje s številnimi vinogradniki in vinskimi kletmi, zadnja leta še najbolj s Kletjo Krško, za katero je novembra 2022 in novembra 2023 pripravil odmevni radijski promociji Poiščimo svetega Martina in Veseljakovo martinovanje s Kletjo Krško.

S tem pa novi cvičkov dvor še ni popoln. Manjka še nova cvičkova princesa, ki jo bodo na Tednu cvička razglasili v nedeljo.

