kočevsko-ribniško

Na Telemachovem dnevu športa več kot 500 otrok

23.5.2024 | 13:00 | Plazma Športne igre mladih

Kočevje - Včeraj je v Kočevju potekal osmi Telemachov dan športa. Dogodka se je udeležilo več kot 500 otrok iz osnovnih šol (Kočevje, Stara Cerkev, Sodražica in Škofljica), lokalnih športnih klubov in društev, ki so se zabavali skozi športno udejstvovanje v teku na 60 metrov, igri med dvema ognjema in ostalimi športnimi aktivnostmi.

V torek pa smo Plazma Športne igre mladih tudi praznovali 28. rojstni dan, saj smo se ustanovili 21. 5. 2024 v Splitu na Hrvaškem. V tem času smo postali največja športno-družabna prireditev za otroke in mladostnike v Evropi, ki se od letošnjega leta odvijajo tudi v Slovenijo. Ponujamo priložnost, da se otroci in mladostniki v varnem in spodbudnem okolju srečajo s športom, učijo o pomembnosti gibanja, sodelovanju in pošteni igri. Kot družbeno odgovorno podjetje se je projektu pridružil tudi Telemach, ki je glavni sponzor dogodka Telemachov dan športa, saj si oboji želimo mlade ponovno spodbuditi k zdravemu življenjskemu slogu. V projekt sta tudi vključena Kolektor in Coca Cola.

Telemach že dolga leta zvesto podpira slovenski šport kot generalni sponzor prve slovenske nogometne lige – Prva liga Telemach, mladinske nogometne lige – EON NextGen liga, Košarkarske zveze Slovenije in kot glavni sponzor Tenis Slovenija. So velik podpornik Plazma Športnih iger mladih, ker želijo omogočiti, da se lahko s športom ukvarja vsak, ne glede na to, iz kakšnega okolja izhaja. V sklopu Plazma Športnih iger mladih bodo maja in junija potekali tudi Telemachovi dnevi športa, na katerih se bodo učenci od 1. do 4. razreda OŠ na različnih prizoriščih po vsej Sloveniji merili v teku na 60 metrov in igri med dvema ognjema. Ob tem se mlade na posebnih delavnicah poučuje tudi o varni rabi interneta da se izognejo pastem, ki nanje prežijo na spletu.

»Pri Telemachu že dolga leta podpiramo slovenski šport in tudi Športne igre mladih smo z veseljem podprli. Želimo si, da bi se mladi čim več ukvarjali s športom, se ob tem družili in sklepali nova prijateljstva. Prav tako me veseli, da lahko skozi igre v sklopu naših družbeno odgovornih projektov naslavljamo izjemno pomembne elemente današnje družbe: z gibanjem in prehrano zdrav življenjski slog, z varno rabo interneta pa tehnologijo, ki je osnova Telemachovega delovanja. Igre so tako tudi pomemben korak k ustvarjanju družbe, ki bo bolj zdrava, srečnejša in uspešnejša,« pravi Tomislav Čizmić, predsednik uprave Telemacha Slovenija.

Vzporedno je potekal tudi Coca Cola dogodek "Skrbimo za planet - Bodi del igre", ki je izobraževalno naravnan in daje velik poudarek na izobraževanje o trajnosti in pomembnosti primernega ločevanja odpadkov skozi ŠIM Poligon.

Zmagovalci in zmagovalke so bili:

Tek na 60 metrov:

Fantje:

Dekleta:

Med dvema ognjema:

2.⁠ ⁠Razred: OŠ Stara Cerkev 2a

3.⁠ ⁠⁠razredi:

4.⁠ ⁠⁠razredi: OŠ Zbora odposlancev Kočevje 4.B

Skrbimo za planet – bodi del igre poligon:

1.⁠ ⁠razred: OŠ Stara Cerkev: Metulji

2.⁠ ⁠razred: OŠ Zbora odposlancev Kočevje: Medvedi

3.⁠ ⁠razred: OŠ Škofljica: Tulipani

4.⁠ ⁠razred: OŠ ob Rinži: Barcelona

Izjava Borisa Mikuža, direktorja Plazma Športnih iger mladih:

»Plazma Športne igre mladih so zasnovane z vizijo povezovanja mladih skozi šport, kjer lahko otroci in mladostniki razvijajo svoje talente, krepijo medsebojno sodelovanje in se učijo pomembnih življenjskih vrednot. Telemachov dan športa je izjemna priložnost, da se mladi preizkusijo v različnih športnih disciplinah in hkrati spoznavajo pomen trajnostnega razvoja. Zelo me veseli, da skupaj s Telemachom in lokalnimi skupnostmi ustvarjamo okolje, kjer je vsak otrok dobrodošel, da se izrazi skozi šport in se ob tem zabava. Verjamemo, da so tovrstni dogodki ključni za spodbujanje zdravega načina življenja in trajnostnega razmišljanja med mladimi generacijami.«

Podžupan Občine Kočevje, Gregor Košir je povedal:

"Nam je pomembno, da aktiviramo čim več mladine, se pravi danes tekmujemo z računalniki, telefoni, otroci imajo omejene gibalne sposobnosti v razvoju, predvsem nam je pomembno, da čim večjo maso teh otrok spravimo na igrišča, v športne aktivnosti, tudi v klube in treninge in iz tega vidika namenjamo še dodatna sredstva preko programov za šport, da aktiviramo čim večje število otrok. Ni toliko pomembno koliko so uspešni, kaj dosegajo ali so kakšni večji rezultati, pomembno je, da imamo veliko večino športno aktivnih otrok.”

Naslednji dogodek se bo odvijal v Tolminu, v četrtek, 23. maja 2024, s pričetkom ob 9.00 uri, kjer pričakujemo več kot 200 otrok.

Za več podrobnih informacij obiščite našo spletno stran www.sportneigremladih.com.

Oglasno sporočilo

‹ nazaj