Občina Kočevje za izvajanje oskrbe na domu ustanovila javni zavod

15.6.2024 | 10:00 | STA

Kočevje - Kočevski občinski svet je na zadnji seji, ki jo je še vodil odhajajoči župan Vladimir Prebilič, sprejel odlok o ustanovitvi javnega zavoda, ki bo izvajal pomoč in oskrbo na domu. Trenutno omenjeno storitev zagotavlja koncesionar, z delom katerega pa občina ni preveč zadovoljna. Občinski svet je zvišal tudi delež sofinanciranja omenjene storitve.

Kočevski župan Vladimir Prebilič (Foto: arhiv DL)

V občini Kočevje pomoč in oskrbo na domu po pogodbi, sklenjeni leta 2018, okoli 130 ljudem zagotavlja Zavod Jutro, o delu katerega pa imajo na občini več pomislekov. Med drugim pravijo, da koncesionar dejavnosti ne izvaja v obsegu, za katerega mu je bila podeljena koncesija, prav tako so od številnih uporabnikov prejeli pritožbe, pravijo.

Zato bo po novem pomoč in oskrbo na domu izvajal novoustanovljeni javni zavod, ki pa se mora prej še konstituirati. Kot je na seji občinskega sveta povedala direktorica občinske uprave Lili Štefanič, so se za takšno rešitev odločili, ker bo imela lahko občina v zavodu svoje predstavnike. Ti bodo lahko vplivali na obvladovanje stroškov, izbiro vodstva in podajali predloge za delo, s tem pa zagotavljali kakovostnejše delo. V začetku bo sicer zavod ustanovila le občina Kočevje, pozneje se bodo lahko pridružile tudi okoliške manjše občine.

Občinska svetnika Janko Veber (Sloga) in Vesna Lisac (SD) sta podvomila v smiselnost takšne rešitve. Svetnica se je vprašala, ali je smiselno tako na hitro in brez večjega premisleka rušiti nekaj, kar deluje. Veber pa je opozoril, da ima Zavod Jutro še vedno veljavno koncesijsko pogodbo. "Najmanj kar sem pričakoval, je, da boste v prehodnih določbah zapisali, da se odlok uveljavi po poteku koncesije, torej leta 2028. Tako pa bomo naredili zmedo, zaradi katere lahko pride tudi do težav pri oskrbi," je dejal.

Občinski svetnik z županove liste Moja Kočevska Gregor Košir je nasprotno ocenil, da bi bilo vztrajanje na koncesionarskem načinu zagotavljanja pomoči in oskrbe na domu igranje z usodo ljudi. Prvič zato, ker število uporabnikov storitve pada, čeprav se prebivalstvo v občini stara, drugič pa zato, ker nad delom koncesionarja ni mogoče izvajati zadostnega nadzora. "Ta trenutek to postaja preveč občutljiva tema, da bi jo prepustili zasebni dejavnosti," je dejal.

Na koncu so občinski svetniki odlok potrdili. V prehodnih določbah so ob tem določili, da takoj po njegovi uveljavitvi občina sproži postopek za prenehanje koncesijskega razmerja, ki ga ima sklenjenega s Zavodom Jutro. Konec maja so sicer na občini za STA pojasnili, da je po pogodbi možna sporazumna odpoved z odpovednim rokom 12 mesecev.

Na zavodu, ki ima 19 zaposlenih in samo v občini Kočevje opravi več kot 40.000 storitev letno, pa so takrat občinske pomisleke o njihovem delu zavrnili: "Poslovanje zavoda je stabilno in delo poteka brez posebnosti, naše pogodbene obveznosti pa dnevno izpolnjujemo."

Na seji so sicer občinski svetniki sprejeli tudi sklep, s katerim so delež sofinanciranja, ki ga iz proračuna za izvajanje pomoči in oskrbe na domu zagotavlja občina, z zdajšnjih 55 zvišali na 70 odstotkov. Oskrbovanci bodo tako v prihodnje plačevali nižjo ceno.

Zvišanje odstotka sofinanciranja je tudi posledica peticije, ki jo je pred časom zagnal Zavod Jutro in jo je po podatkih zavoda podpisalo 750 ljudi. "Zvišanje sofinanciranja bo storitev naredilo dostopnejšo, zmanjšalo finančne stiske in socialno izključenost ranljivih skupin. To bo omogočilo boljšo kakovost življenja starejšim, invalidom in otrokom z motnjami v razvoju ter njihovo večjo vključenost v skupnost," so ob tem zapisali v zavodu.

