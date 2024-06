kočevsko-ribniško

V Kočevskem Rogu danes vsakoletna spominska slovesnost

1.6.2024 | 08:20 | L. M., STA

Kočevski Rog - Ob breznu pod Krenom v Kočevskem Rogu bo danes ob 11. uri obletna sv. maša za pobite domobrance in druge žrtve revolucionarnega nasilja. Daroval jo bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.

Mnogi na ta dan prižgejo svečke v spomin na svoje tragično preminule svojce. (Foto: L. M.)

Prvo spravno slovesnost je v Kočevskem Rogu 8. julija 1990 ob udeležbi več kot 30.000 vernikov vodil tedanji ljubljanski nadškof metropolit Alojzij Šuštar. Od takrat pa ob grobišču potekajo vsakoletne spominske slovesnosti. Letošnja bo že 35.

Kot ugotavljajo in predvidevajo zgodovinarji, naj bi v Kočevskem rogu na več grobiščih končalo do 30.000 žrtev medvojnih in povojnih zunajsodnih pobojev, največ, med 15.000 in 20.000, prav v breznu pod Krenom.

Brezno pod Krenom je bilo za simbolni kraj spomina izbrano, ker je v slovenski zavesti veljalo za največje grobišče po vojni pobitih domobrancev. A novejše terenske raziskave kažejo, da naj bi bili v breznu pod Krenom pobiti predvsem pripadniki drugih jugoslovanskih vojsk, medtem ko naj bi bili domobranci pobiti predvsem v breznu pod bližnjo Macesnovo gorico, je zapisano na spletni strani Dolenjskega muzeja.

Komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč pa je v galeriji Družina prav nedavno predstavila 6. poročilo z naslovom 3450 umorjenih - bratomor v Jami pod Macesnovo Gorico. Od aprila do septembra 2022 so arheologi v breznu pod Macesnovo Gorico v Kočevskem rogu izkopali posmrtne ostanke 3450 moških, ubitih od 2. do 10. junija 1945.

‹ nazaj