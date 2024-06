Po 14 letih v Kočevju nov župan

kočevsko-ribniško

11.6.2024 | 12:30 | STA

Nosilcu liste Vesna Vladimirju Prebiliču so se na nedeljskih volitvah uresničila pričakovanja o osvojenem evropskem mandatu. V Bruselj odhaja s tremi prednostnimi temami - to so Zahodni Balkan, stanovanja za mlade in obdavčitev bogatih - in s pripravljenimi pogajalskimi izhodišči za delovanje v skupini Zelenih.

Za stranko Vesna je na nedeljskih evropskih volitvah glasovalo 10,52 odstotka volivcev, kar ji med devetimi razpoložljivimi mandati za poslance iz Slovenije daje en poslanski stolček. Prebilič je ob spremljanju zadnjih javnomnenjskih anket namigoval celo na morebitno presenečenje in dva osvojena mandata, vendar je tudi z enim zelo zadovoljen.

"Ne pozabimo, stranka je mlada, komaj dve leti je na sceni," je dejal in dodal, da je tudi sam na slovenskem političnem parketu morda še premalo znan. Danes 50-letni doktor obramboslovnih znanosti, ki kot izredni profesor predava na ljubljanski fakulteti za družbene vede, je od leta 2010 župan Kočevja. Sprva je bil aktiven v SD, iz katere je izstopil, pred dvema letoma pa je prav tako s podporo Vesne kandidiral na predsedniških volitvah.

"Vstopam v poslansko skupino Zelenih, o tem ni nobenega dvoma," je povedal o zaupani mu novi vlogi. Pripravljena ima tudi že pogajalska izhodišča za delovanje znotraj Zelenih, in sicer se mu zdijo najbolj pomembna vprašanja zagotovitve stanovanj za mlade, obdavčitve zelo bogatih ter približevanja držav zahodnega Balkana Evropski uniji.

"Menimo, da moramo v proračunu za leto 2025 zagotoviti šest milijard evrov in s tem odhajam tudi v Bruselj," je dejal o vprašanju pomanjkanja stanovanj za mlade, ki je aktualno tudi v Sloveniji. Predlog za obdavčitev zelo bogatih pa je pojasnil z besedami, da je treba zmanjšati socialne razlike v EU. Gre za tiste z več kot 100 milijonov evri premoženja, s katerih obdavčitvijo v višini od dveh do 2,5 odstotka bi si lahko obetali blizu 200 novih milijard evrov.

Aktiven želi biti tudi v procesu približevanja zahodnega Balkana Evropski uniji in posledično zvišanja blagostanja tudi v teh delih Evrope. "Tukaj mislim, da moramo biti bolj pogumni, bolj drzni," je dejal in dodal, da bo treba ponuditi tudi nek nov model priključevanja teh držav uniji. Če bodo ostale zunaj, bo to precej bolj nepredvidljivo in dražje, je prepričan.

Čeprav se je volilna kampanja morda komu zdela dolgočasna, sam ne meni tako. "Jaz sem se moral kar potruditi in vsi v moji ekipi," je dejal. Pogrešal pa je razpravo o zelenem prehodu ter poglobitvi sodelovanja držav članic, denimo na področju skupne energetske unije.

Prebilič, ki mu je bil četrti mandat župana Kočevja zaupan na volitvah novembra 2022, pričakuje, da bo mandat evropskega poslanca prevzel 15. julija, kar bo pomenilo, da mu bo županska funkcija prenehala. "Že pred časom sem imenoval dva podžupana, s katerima že nekaj let dobro sodelujem. Želel bi si, da eden od njiju kandidira na nadomestnih volitvah," je povedal. Te bo treba v Kočevju izvesti v šestih mesecih po njegovem odstopu.

