Peticija glede pomoči na domu povezana z občinskim ustanavljanjem zavoda?

3.6.2024 | 08:30 | STA

Kočevje - V Zavodu Jutro, kjer so pred časom zagnali peticijo za višje občinsko sofinanciranje pomoči na domu, zanikajo, da je peticija povezana z načrti Občine Kočevje, da za izvajanje omenjene pomoči ustanovi lasten javni zavod. Opozarjajo tudi, da imajo z občino sklenjeno pogodbo do leta 2028.

Zavod Jutro je v prostorih DSO Kočevje. (Foto: arhiv; Preiskovalno.si)

Zavod je namreč nedavno zagnal peticijo, ki jo je do zdaj podpisalo okoli 300 ljudi. Z njo občino poziva k zvišanju sofinanciranja storitve pomoči na domu z zdajšnjih 55 na 70,4 odstotka. Na občini zvišanju niso naklonjeni, ob tem pa so za STA ocenili, da je peticija verjetno posledica namere občine, da ustanovi lasten javni zavod za izvajanje pomoči na domu.

Trenutno namreč pomoč na domu v občini Kočevje kot koncesionar izvaja Zavod Jutro, a na občini pri tem opažajo težave, med drugim, da koncesionar dejavnosti ne izvaja v obsegu, za katerega mu je bila podeljena koncesija, prav tako naj bi s strani številnih uporabnikov prejeli pritožbe. Zato je občina pristopila k zagonu Javnega zavoda za pomoč in oskrbo na domu Kočevje, so zapisali. Dodali so, da je to najverjetneje tudi razlog za peticijo.

V zavodu omenjeno povezavo zanikajo: "Peticija je namenjena občanom Kočevja za dostojno bivanje starejših ter se nanaša zgolj na spremembo sofinanciranja in nima povezave s poskusi občine po ustanovitvi dodatnega zavoda," so zapisali v odgovoru.

Zavod Jutro je, kot navajajo, prvi zasebni zavod s koncesijo v Sloveniji, ima 19 zaposlenih in samo v občini Kočevje opravi več kot 40.000 storitev letno. "Poslovanje zavoda je stabilno in delo poteka brez posebnosti, naše pogodbene obveznosti pa dnevno izpolnjujemo," so zapisali.

Opozarjajo, imajo z Občino Kočevje koncesijsko pogodbo sklenjeno do leta 2028 ter da bi bilo "vsako poseganje v delovanje utečenega podjetja skrajno neodgovorno in nerazumno".

"Po pogodbi, ki jo ima občina sklenjeno s koncesionarjem, je možna sporazumna odpoved z odpovednim rokom 12 mesecev. S tem v zvezi bo z dnem ustanovitve zavoda podana sporazumna odpoved, pri čemer pa bo koncesionar dejavnost lahko izvajal še 12 mesecev. Po preteku tega časa bodo uporabniki deležni pomoči na domu s strani novega zavoda. Cilj novega zavoda je, da uporabnikom zagotavlja širši nabor pomoči, aktivnosti kot jih trenutno nudi koncesionar," pa v zvezi s tem odgovarjajo na občini.

V zavodu se sicer tudi ne strinjajo z mnenjem občine, da povišanje sofinanciranja pomoči na domu ni smiselno, saj da bi to negativno vplivalo na sofinanciranje ostalih aktivnosti s tega področja. Prepričani so, da takšno mnenje občine pomeni samovoljno kršitev občinskih predpisov in posledično škoduje pomoči potrebnim občanom: "Sredstva za pomoč na domu so na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju socialno varstvene storitve - pomoč na domu za leto 2024 med Zavodom Jutro in Občino Kočevje že zagotovljena v proračunu. Pri predlogu spremembe sofinanciranja na 70,4 odstotka porabe teh sredstev ne bi presegli, občanom pa bi omogočili dostopnejšo storitev in dostojno bivanje starejših v občini Kočevje v skladu s slovenskim povprečjem". Na občini odgovarjajo, da v postopku potrjevanja cene sofinanciranja pomoči na domu sledijo zakonskim določbam.

