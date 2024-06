kočevsko-ribniško

Slovenska vojska in STRiX eMotors razvila električne hard enduro vojaške motorje

13.6.2024 | 19:00 | STA; M. K.

Kočevska Reka - Obrambno ministrstvo in Slovenska vojska (SV) sta danes v Kočevski Reki predstavila električne hard enduro vojaške motorje, ki jih je ob pomoči strokovnjakov ministrstva posebej za vojsko razvilo slovensko podjetje STRiX eMotors in so z izjemo nekaj delov v celoti slovenski izdelek. Ministrstvo je za zdaj kupilo šest motorjev.

Predstavniki Ministrstva za obrambo in mariborskega podjetja STRiX eMotors so v Vojaškem objektu Škrilj danes predstavili električna motorna kolesa STRiX e-Volution. (Foto: Ministrstvo za obrambo)

Po besedah generalnega direktorja direktorata za logistiko Željka Kralja obrambno ministrstvo v zadnjem letu intenzivno vlaga v nacionalne razvojne projekte, česar cilj je slovenskih podjetjem pomagati razviti različne produkte, namenjene vojaški in tudi civilni uporabi, ter jih pri tem pomagati pridobiti tudi potrebne reference.

Podjetju STRiX eMotors, ki je bilo izbrano na javnem razpisu, so tako v zadnjem letu pomagali razvijati električni hard enduro vojaški motor, posebej prilagojen potrebam vojske. Po besedah direktorja podjetja Saša Emina gre za motor, ki mu trenutno v svetu ni podobnega. Ima električni pogonski sklop, ki mu zagotavlja tiho delovanje in dober navor, baterija pa mu z enim polnjenjem omogoča domet do 100 kilometrov.

Na motorju so nameščeni različni nosilci, na katere je mogoče namestiti orožje in strelivo, dober pregled ponoči mu omogočajo posebne IR luči. Z njim je mogoče voziti tudi po snegu, za kar so v podjetju razvili posebne sani. Uporaben bo tudi v civilne namene, saj je homologiziran in ga je mogoče registrirati.

Ministrstvo je za potrebe SV za zdaj kupilo šest motorjev in štiri sani, za kar je skupaj odštelo nekaj manj kot 175.000 evrov brez davka na dodatno vrednost. "Nadaljnje dobave bodo odvisne od potreb, pri čemer imamo s proizvajalcem dogovor, da bo cena za SV bistveno nižja, kot bo cena motorjev na trgu," je povedal Kralj.

Motor je pri SV trenutno v fazi testiranja, v podjetju pa se po Eminovih besedah pripravljajo tudi njegovo serijsko proizvodnjo. Računajo, da bi lahko letno izdelali do 10.000 motorjev, za kar bodo potrebovali vsaj 70 zaposlenih.

Ministrstvo namerava motor, za katerega naj bi se po Kraljevih besedah že zanimali tudi Norveška in Nizozemska vojska, skupaj z nekaterimi drugimi produkti predstaviti na mednarodni obrambni razstavi Eurosatory v Parizu, ki se začne v ponedeljek.

V SV motorje od februarja testirajo pripadniki enote za specialno delovanje. Po besedah njenega poveljnika Matije Jazbeca so izkušnje z njimi zelo dobro. "Pojavljajo se še kakšne vrzeli, ki pa jih sproti rešujemo s podjetjem," je povedal. Motor je po njegovih besedah uporaben predvsem za specialno delovanje, med drugim za specialno izvidništvo, ki zahteva hiter, tih in prikrit premik do objekta.

