bela krajina

Sklenjena pogodba za ureditev Ajdovega zrna

23.5.2024 | 13:00 | M. K.

Črnomelj - Gradbeno pogodbo v vrednosti dobrih 157.000 evrov za ureditev Ajdovega zrna s parkirišči in prostorom za tržnico v središču Črnomlja je črnomaljski župan Andrej Kavšek podpisal s predsednikom uprave družbe CGP Martinom Gosenco. Naložba, sicer del projekta Po poteh skrivnostnega obiskovalca, je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Urejanje Ajdovega zrna se bo začelo predvidoma v juniju, zaključeno pa naj bi bilo do konca avgusta 2024.

Podpis pogodbe za ureditev Ajdovega zrna (Foto: Občina Črnomelj)

V okviru ureditve Ajdovega zrna je predvidena ureditev parkirišča za avtomobile, ureditev prodajnega prostora z nadstrešnico in stojnicami lokalnih ponudnikov (lokalno pridelana hrana, izdelki domače obrti, …). Nameščena bosta dva prodajna avtomata z lokalnimi izdelki, ki bosta tako turistom kot lokalnemu prebivalstvu časovno neomejeno na voljo. Na lokaciji bo polnilnica za električna kolesa in dve polnilni postaji za električne avtomobile, pitnik, klopi, urejene zelene površine ter druga urbana oprema, našovedujejo na črnomaljski občini.

Z ureditvijo Ajdovega zrna kot vstopne in izstopne točke za obiskovalce mestnega jedra Črnomlja si občina po lastnih besedah prizadeva za izboljšanje življenjskih pogojev in večjo privlačnost mestnega jedra za razvoj gospodarskih in turističnih dejavnosti, ne samo za turiste, temveč tudi za lokalno prebivalstvo.

