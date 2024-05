kočevsko-ribniško

25. Nacionalni teden prostovoljstva: podelili nagrade

22.5.2024 | 10:30 | M. K.

Foto: G. S.

Kočevje - Med 20. in 26. majem poteka vseslovenski 25. Nacionalni teden prostovoljstva. Glavni namen tedna, ki ga organizira Slovenska filantropija, je ozaveščanje najširše javnosti o vlogi in pomenu prostovoljstva. Vsakoletni osrednji dogodek poteka na slovesen dan prostovoljstva, ko podelijo tudi nagrade na področju prostovoljstva. Letošnjega so pripravili včeraj v Kočevju.

Nagrajenci v Kočevju

Naj prostovoljka je črnjanska županja Romana Lesjak, naj prostovoljec pa policist-kriminalist v Trbovljah Timotej Funkel.

Podelili pa so še vrsto drugih priznanj, med drugim nazive Prostovoljstvu prijazne občine. Letos je naziv ponovno uspešno potrdilo 42 slovenskih občin, med njimi Črnomelj, Ivančna Gorica, Kočevje, Ribnica in Sevnica.

Naziv Junaki našega časa pa so v kategoriji osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov ponovno potrdile Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični, OŠ Loka Črnomelj ter Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto, prvič so ta naziv pridobili v OŠ Ljubo Šercer Kočevje, OŠ Mirna Jarca Črnomelj, OŠ Zbor odposlancev Kočevje ter v Gimnaziji in srednji šoli Kočevje.

