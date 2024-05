družabno

Srčne Tačke pomagačke

7.5.2024 | 12:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: osebni arhiv Marinka Srebernjak

Tačke pomagačke delujejo tudi v Beli krajini. Pes Winner, sicer škotski ovčar s številnimi nagradami, in njegova vodnica Marinka Srebernjak sta pred kratkim obiskala DSO Metlika in tako varovancem polepšala dan. Na fotografiji sta v družbi metliške varovanke Cvetke Štefanič (desno), ki je bila, tako kot vsi, nad njima navdušena. Pasja naveza je vzbudila veliko motivacije za različne aktivnosti. Ob izteku urice se je Winner na kratko oglasil tudi v sobah, v katerih so stanovalci, ki pretežni del dneva zaradi različnih razlogov preživljajo v posteljah.

Prostovoljno društvo Tačke pomagačke deluje v šolah, vrtcih, knjižnicah, v domovih starejših, rehabilitacijskih centrih, bolnišnicah in povsod, kamor so povabljeni. S pomočjo za ta namen izšolanih psov vodniki izvajajo različne terapije, med dotiki in komunikacijo s psi pa se varovanci v DSO v mislih vrnejo v svojo mladost in v domače okolje.

Program terapevtske ure je načrtovan in prilagojen enemu ali več uporabnikov, vodniki s psi pa pripomorejo k pospešenemu izboljšanju človekovega fizičnega, socialnega, čustvenega in miselnega oz. kognitivnega stanja. Stik s štirinožci vpliva na več področij hkrati, saj je pes medij, motivator za delo, družabnik, sodelavec, prijatelj in tolažnik. Društvo je zelo prepoznavno, za njihovo humanitarno delo pa je bistveno več povpraševanja kot možnosti.

Tačke pomagačke so povsod, kamor pridejo, izjemno dobro sprejete, obiskov se vsi že v naprej zelo veselijo, vodniki pa so zadovoljni predvsem zato, ker se uporabniki v stiku s psi počutijo bolje, bolj so gibljivi in zelo motivirani.

