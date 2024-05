družabno

Knjižni prvenec Klare Eve

7.5.2024 | 13:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Gašper Miklavčič

Vsestranska Posavka Klara Eva Kukovičič je avtorica zbirke kratkih zgodb Malo veš o zvezdah. V njih nežno odkriva svet odnosov, notranji svet protagonistk in vsakdanje življenje. Zgodbe so nastale kot odgovor na avtoričine večletne dnevniške zapise, ki jih je preoblikovala v fikcijske zgodbe – z izjemo zgodbe Ime bi ji bilo Lena, ki govori o pokojni babici.

Prav ta zgodba, polna čustvovanj, doživljanja izgube, občutka krivde ob izgubi ter poznejšega sprejemanja, je bila vzrok za izid knjige. Kot pravi Klara Eva Kukovičič, je namreč tako želela dokončno skleniti proces žalovanja.Sicer pa je zbirka dosežek dela mladih žensk, saj je Klara Eva k urednikovanju, oblikovanju in k pripravi povabila prodorne ustvarjalke, med njimi tudi Veroniko Šoster, ki je napisala spremno besedo.

30-letna Klara Eva Kukovičič je televizijska in radijska voditeljica ter moderatorka prireditev. V svet literature je vstopila kot magistrica prevajanja in se tako pod prve knjige podpisala kot prevajalka, za svoje literarno ustvarjanje in kratke zgodbe pa je v preteklosti že prejela številna priznanja. Na nedavni predstavitvi njenega knjižnega dela, ki jo je subtilno vodila Posavka Anja Urek, je bila tudi brežiška podžupanja in kulturnica po duši in srcu Mojca Florjanič, ki je bila nad delom Klare Eve navdušena. »Ko me mladi ustvarjalci presunejo tako globoko, vem, da generacije, ki prihajajo, nosijo v sebi pravo vrednost. In ja, če želiš z nekom opazovati zvezde, se moraš z njim najprej privaditi teme,« je izid knjige z zapisom pospremila Mojca.

