Tofovih 90 let

29.4.2024 | 10:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Andreja Drakulič Veselič

V gostilni Badovinac na Jugorju je svoj 90. rojstni dan nedavno praznoval priljubljeni humorist, satirik, novinar in velik promotor Bele krajine Tone Fornezzi - Tof, znan tudi kot pobudnik Maratona Franja in Triatlona jeklenih ter navdušen popotnik in kolesar. Ob okrogli obletnici so mu čestitali člani upravnega odbora Kluba prijateljev metliške črnine, nekdanja ekipa Moped showa, v kateri sta bila tudi Simona Vodopivec in Miha Debevec, predstavniki KZ Metlika ter metliška županja Martina Legan Janžekovič in črnomaljski župan Andrej Kavšek.

Ob tem so v Tofovo brajdo, ki so jo na Jugorju postavili za njegov 80. rojstni dan in jo sestavljajo grozdne sorte za metliško črnino, dodali še deveto trto, sorte zweigelt. Sicer pa je bilo praznovanje Tofovega življenjskega jubileja v organizaciji Kluba prijateljev metliške črnine še popolnejše ob veliko simboličnih darilih.

Eno najizvirnejših je bila velika medalja za življenjske dosežke, ki sta jo na eni strani krasila Tofova karikatura in napis 90 let, na drugi pa napis Maraton življenja z logotipom Maraton Franja, katerega idejni oče je prav Tof, ob že pokojnih soustanoviteljih Janezu Winklerju in Zvonetu Zanoškarju.

Na fotografiji so ob slavljencu tudi njegovi dolgoletni prijatelji – Mirjan Kulovec, Tatjana Malešič in Tomaž Kordiš.

