Jackpot v višini 60 milijonov je bil vplačan v Sloveniji

24.4.2024 | 09:30 | STA; M. K.

V igri na srečo Eurojackpot sta bila v torek izžrebana dva glavna dobitka v vrednosti po 60 milijonov evrov. Eden je bil vplačan v Sloveniji, eden pa v Nemčiji. Gre za najvišji loterijski dobitek v Sloveniji do sedaj, vplačan pa je bil prek spleta na loterija.si, so sporočili iz Loterije Slovenije. Izplačilo dobitka pričakujejo po 6. maju.

Simbolna slika (Foto: Freepik)

Dobitna kombinacija je bila 2, 3, 6, 15, 35 ter dodatni 1 in 3. "Na zadnjem žrebanju za Eurojackpot sta srečno kombinacijo za dobitek 5 + 2, ki je dosegel maksimalni sklad 120 milijonov evrov, pravilno napovedala dva udeleženca. Zmagovalni Jackpot si bosta tako razdelila igralca iz Slovenije in Nemčije ter vsak prejela neverjetnih 60 milijonov evrov," so pojasnili v sporočilu za javnost.

Skladno s pravili igre na srečo Eurojackpot lahko Loterija izplača dobitek 5 + 2 sedmi delovni dan po objavi poročila. Izplačilo dobitka pričakujejo po praznikih, po 6. maju. Srečni dobitnik ali dobitnica ima za prevzem dobitka čas vse do 22. julija 2024. Ko bo dobitek izplačan, bo novica o vrtoglavem milijonskem dobitku zagotovo razveselila tudi občino stalnega prebivališča te osebe, saj bo ta prejela kar devet milijonov evrov davka na dobitek. Podatek o tem, če seveda želi, občina razkrije sama. Loterija podatkov o dobitnikih ne razkriva.

Po plačilu 15-odstotnega davka, ki ga prejme občina stalnega prebivališča dobitnika, bo srečni dobitnik ali dobitnica prejel ali prejela 51 milijonov evrov. Ob milijonskem dobitku, ki je glavna želja marsikaterega sodelujočega v igri Eurojackpot, so udeleženci igre v zadnjem torkovem žrebanju samo v Sloveniji vplačali kar 9759 različnih dobitkov v skupni vrednosti 60.120.585,60 evrov, so navedli na Loteriji.

Eurojackpot v Sloveniji že 12 let

Eurojackpot prinaša veselje in povezuje v zbiranju sredstev za slovenske invalidske, humanitarne in športne organizacije več kot 750.000 polnoletnih prebivalcev in prebivalk Slovenije, ki so samo v letu 2023 z udeležbo v tej igri zbrali kar 9.831.960 evrov za skupno dobro.

Eurojackpot je tudi prva mednarodna igra, ki smo jo igrali v Sloveniji, in največja mednarodna igra na srečo v Evropi. Samo v letu 2023 je bilo pri igri Eurojackpot izžrebanih 648.078 dobitkov v skupni vrednosti 9.578.297,50 evra. Loterija Slovenije kot soustanoviteljica sodi med najuspešnejše prirediteljice igre, saj je do sedaj kar šest srečnežev v Sloveniji postalo Eurojackpot milijonarjev, štirje od njih so vplačali glavni dobitek 5 + 2, dva pa dobitek 5 + 1. Najvišji dobitek do sedaj je bil vreden 28.207.473,90, vplačan pa je bil leta 2014 v Žalcu.

Letošnje leto srečno za loterija.si

Rekordni Jackpot je tretji milijonski loterijski dobitek letos, vplačan prek loterija.si. Januarja je bil pri Eurojackpotu izžreban dobitek 5 + 1 v vrednosti 2.398.356,60 evra, v začetku aprila pa je bila pri Lotu izžrebana Šestica vredna kar 1.961.619,30 evra.

