Tokac in Lara Baruca

24.4.2024 | 12:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Marko Alpner Photography

Tomislav Jovanović Tokac iz zasedbe Dan D je s primorsko pevko Laro Baruca in z njenim bendom na nedavnem jutranjem koncertu na Valu 202 zapel osveženo skladbo Ko hodiš nad oblaki. To je sicer pesem z drugega istoimenskega studijskega albuma novomeške rock skupine Dan D, ki so ga fantje izdali leta 1999, leta 2010 pa je doživel ponatis.Glasbo in besedilo je takrat za pesem napisal Tokac, zdaj pa je skladba dobila novo preobleko.

Lara, ki se je na čisto svežem albumu Boutique 99 na svojstven način lotila slovenskih uspešnic, je bila nad izvedbo skladbe v živo navdušena. Larina Butična koncertna turneja, ki se bo začela 10. maja v Avditoriju Portorož, je pravzaprav njena vrnitev na glasbeno sceno, na kateri je navzoča že 25 let.

V svojevrstno preobleko je ob skladbi skupine Dan D odela še nekaj drugih slovenskih uspešnic, in kot kaže, ji je desetletje glasbenega premora dobro delo.

