Vse najboljše!

24.4.2024 | 14:40 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Matej Podkrižnik/A1

Tako je ekipa A1 Novo mesto nazdravila vstopu v 15. leto delovanja. Na fotografiji (od leve proti desni) so Sebastjan Lumpert, Ana Petančič, Sandra Beganović, Lara Šmalc in Primož Povše, fotoaparat pa je v rokah držal Matej Podkrižnik, ki z Ano že vsa leta ustvarja uspešno poslovno zgodbo.

Pred tremi leti in pol so se iz starega mestnega jedra preselili na novo lokacijo v Ločno, kjer je z zaprtjem poslovalnice v Supernovi zrasel večji center A1 Novo mesto. Ko smo Ano vprašali po najlepših izkušnjah, ki so bogatile njihovo 14-letno delovanje, nam je povedala: »Res lepih trenutkov in obdobij je bilo kar nekaj, še posebej pa so bile to naše Noči nakupov, ki smo jih pripravljali vsi podjetniki z dejavnostmi v mestnem jedru. Te so res oživljale in poudarjale pomen trgovinske dejavnosti v središču mesta. Tudi naši zaposleni imajo posluh za ljudi in prav z njimi oziroma zaradi njih smo stkali nepozabne spomine. Temelje vsakega novega projekta postavljava midva z Matejem, potem pa vsi v ekipi to nadgrajujemo in usmerjamo na pravo pot.«

