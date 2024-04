družabno

RK Dobova / Bravo za mlade rokometaše

19.4.2024 | 09:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: arhiv RK Dobova

Ekipa Rokometnega kluba Dobova je konec marca zablestela na prestižnem mednarodnem turnirju Youth Movement Power v slikovitem okolju Rovinja in Poreča. S tem turnirjem si prizadevajo za promocijo športnih aktivnosti med mladimi in vzpodbujajo kultivacijo zdravega življenjskega sloga že od najzgodnejših let.

V projektu Z roko v roki so dobovski rokometaši z inovativnimi športnimi praksami promovirali šport in razvijali socialne veščine in zdrave navade, s poudarkom na fair playu. Z izjemnimi rezultati in neprekosljivo predanostjo so mlajše selekcije dokazale, da so srčnost, ekipni duh in zagnanost neprecenljivi za dosego vrhunskih uspehov.

Najmlajši, letnik 2012, so na turnirju osvojili tretje mesto, drugo mesto je v svoji kategoriji osvojila ekipa letnika 2008, z zmago pa so se v svoji selekciji okitili rokometaši letnika 2006 (na fotografiji) in s tem potrdili lanski uspeh iz Prage. Selekcija letnika 2010, v katerem je bila konkurenca najmočnejša, saj je nastopilo kar 16 ekip, je na koncu osvojila peto mesto in bila tako najboljša med vsemi ekipami iz Slovenije in Hrvaške.

‹ nazaj