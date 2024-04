družabno

Visok jubilej / 90 let Božidarja Južne

18.4.2024 | 19:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: OZRK Metlika

Božidar Južna iz Dragomlje vasi je nedavno napolnil 90 let. Rojen je bil leta 1934 v Dragomlji vasi in odraščal, tako kot večina v tistem obdobju, ob pomanjkanju in revščini, vpet v delo na kmetiji, v vinogradu in v gozdu. Brezskrbno otroštvo je ostro prekinila vojna in v igro ter nedolžna vaška potepanja vnesla strah in obup.

V času vojne je ravno začel obiskovati osnovno šolo na Suhorju, ko so jo 26. novembra 1942, ker je bila v njej italijanska postojanka, požgali partizani. Šolanje je potem nadaljeval v gasilskem domu v Dragomlji vasi, pouk pa so imeli le dvakrat tedensko. To so bili težki časi, ki se jih Božidar spominja tudi po tem, da so bili večkrat lačni kot siti. Otroci so za kakšen dinar pomagali pri kmečkih opravilih po vaseh, okopavali so vinograd, mlatili pšenico, za težko prigarani denar pa so si potem kupili srajco ali čevlje. Potem je Božidar leta 1954 odšel k vojakom v Beograd, kjer je bil dve leti vezist, zadolžen za telefonijo.

Tudi, ko sta leta 1962 s svojo življenjsko sopotnico Marijo Cimermančič iz Cerovca stopila na skupno življenjsko pot, jima ni bilo postlano z rožicami. Potrebno je bilo pošteno prijeti za delo, si ustvariti streho nad glavo, delati na kmetiji, v vinogradu in še kje. Božidar je ostal doma na kmetiji in se zaposli v podjetju IMV – v lesnem obratu na Suhorju, ki se je kasneje preimenoval v TPV. Tam je delal vse do upokojitve.

Leta 2001 mu je umrla žena. Kljub vsemu delu in težavam, mu volje nikoli ni zmanjkalo, niti želje, da bi še naprej deloval v domačem gasilskem društvu in v drugih društvih. Želel je pomagati kraju in ljudem. Zadnja štiri leta živi v Domu starejših občanov v Metliki in se vsakega obiska iz domačega okolja neizmerno razveseli.

Poleg njegovih dveh otrok, petih vnukov in šestih pravnukov, sosedov, sostanovalcev in prijateljev, so mu za rojstni dan prišli voščit tudi predstavniki Rdečega križa Suhor in Metlika, gasilci iz Dragomlje vasi, predstavniki Društva upokojencev Suhor, tamkajšnje krajevne skupnosti, Zveza borcev za vrednote NOB, pa tudi vodstvo in zaposleni Doma starejših in metliška županja Martina Legan Janžekovič.

