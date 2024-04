šport

Spet na vrhu / Premagali Triglav

17.4.2024 | 08:20 | STA; M. K.

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 25. krogu lige Nova KBM premagali ECE Triglav z 80:64 (17:22, 36:32, 56:51).

* Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 150, sodniki: Krajnc (Domžale), Gajšek (Podčetrtek), Mušić (Rogatec).

* Krka: Planinić 7 (1:2), Hamilton 4, Stergar 12 (5:6), Bačvić 7 (4:4), Cerkvenik 18, Jurković 8 (2:2), Špan 14 (3:6), Škedelj 10.

* ECE Triglav Kranj: Dornik 10, Čabrilo 9 (0:1), Šikanić 12 (3:3), Smrekar 10 (2:3), Urbiha 12, Flerin 11.

* Prosti meti: Krka 15:20, ECE Triglav 5:7.

* Met za tri točke: Krka 9:29 (Špan 3, Škedelj 2, Cerkvenik 2, Bačvić, Stergar), ECE Triglav 9:29 (Flerin 3, Urbiha 2, Dornik 2, Čabrilo, Šikanić).

* Osebne napake: Krka 15, ECE Triglav 22.

* Pet osebnih: /.

Foto: KK Krka

Košarkarji Krke so se z enaindvajseto zmago vrnili na vrh lige Nova KBM, tako da bo slej ko prej o prestižnem prvem mestu po rednem delu odločal zadnji krog in dvoboj s Kansai Heliosom, ki zaostaja eno zmago in ima boljši medsebojni izkupiček.

ECE Triglav je doživel šesti poraz na zadnjih sedmih tekmah. Dva kroga pred koncem ima zgolj zmago prednosti pred Hopsi oziroma zadnjim mestom, ki pomeni nazadovanje v 2. SKL. V soboto bo gostil Ilirijo, 29. aprila pa ga čaka gostovanje v Podčetrtku.

Novomeščani so vprašanje zmagovalca rešili šele v zadnji četrtini, ki so jo dobili s 24:13. Miha Cerkvenik je dosegel 18 točk in ujel 7 žog, 14 točk je prispeval Jan Špan (6 podaj), 12 pa Leon Stergar.

Pri gostih, ki so dobili skok, imeli več asistenc kot tekmec in prav tako zadeli devet trojk kot Krka - imeli pa so 17 izgubljenih žog, sta po 12 točk zbrala Uroš Šikanić (8 skokov, 6 izgubljenih žog) ter Lovro Urbiha.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Ta zmaga je bila nekakšen higienski minimum. Bal sem se te tekme, saj smo imeli kar nekaj časa brez tekme, vmes pa smo si vzeli tudi nekaj prostih dni. Zadnje štiri dni smo sicer kar dobro trenirali. Pričakoval sem, da se bi lahko mučili, da bo nekakšno matranje. Na koncu smo pokazali nek minimum, tekmo odpeljali na neko varno razliko in tekmo zaključili. Vse ostalo bo šlo v pozabo.«

Krkaše predzadnja tekma v rednem delu Lige Nova KBM čaka v ponedeljek, 22.4., ko bodo gostovali pri Hopsih na Polzeli.

Izidi, 25. krog:

- petek, 12. april:

LTH Castings - Kansai Helios 66:79 (17:22, 39:43, 49:59)

- ponedeljek, 15. april:

Rogaška - Terme Olimia 80:70 (15:19, 42:38, 59:48)

- torek, 16. april:

Krka - ECE Triglav 80:64 (17:22, 36:32, 56:51)

Ilirija - Šentjur 74:76 (23:22, 43:34, 61:61)

- sreda, 17. april:

18.00 GGD Šenčur - Hopsi Polzela

* Lestvica:

1. Krka 25 21 4 2279:1893 46

2. Kansai Helios 25 20 5 2157:1929 45

3. Ilirija 25 14 11 2028:1971 39

4. Terme Olimia 25 12 13 2062:2110 37

5. LTH Castings 25 11 14 2020:2096 36

6. GGD Šenčur 24 11 13 1846:1909 35

7. Šentjur 25 10 15 2008:2133 35

8. Rogaška 25 10 15 1886:1947 34

9. ECE Triglav 25 8 17 1805:1943 33

10. Hopsi Polzela 24 7 17 1885:2045 31

