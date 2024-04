družabno

Dober večer / DMP v grajskih preoblekah

17.4.2024 | 10:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Borut Peterlin

Na dobrodelnem glasbenem večeru, ki so ga preprosto naslovili kar Dober večer, se bodo predstavile nekatere znamenite dolenjske glasbene zasedbe. Med njimi bo tudi Društvo mrtvih pesnikov, ki za letos napoveduje nekaj čisto sveže avtorske glasbe. V pripravi je namreč deseti album skupine, ki ga DMP-jevci ustvarjajo v Novem mestu.

Zadnja dva konca tedna so člani skupine preživeli na gradu Raka, kjer so v razširjeni igralski zasedbi posneli zgodovinsko filmsko zgodbo v nadaljevanjih. Med svoje oboževalce jo bodo poslali v obliki dveh videospotov.

Prvi singel in videospot bomo lahko na radijskih valovih in različnih platformah ujeli že ta mesec. Pesniki ostajajo skrivnostni, a za naš časopis razkrivajo naslov prve skladbe. To bo X sonca. Priljubljeno dolenjsko zasedbo sestavljajo (na fotografiji od leve proti desni) Boštjan Artiček, Peter Dekleva, Alan Vitezič, Tomaž Koncilija in Marko Zajc.

Vstopnice za Dober večer, ki bo 19. aprila ob 19. uri v Športnem centru Košenice, so na voljo na spletni strani Festivala Novo mesto. Ob DMP bodo nastopili še Dan D, Ž'kovači, Generator, Happy Music Orchestra in Bort Ross z bandom.

‹ nazaj