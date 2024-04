družabno

10.4.2024 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Jan Poreber

Ember v pričakovanju debitantskega albuma

Šentjernejska indie rock zasedba Ember, v kateri so (na fotografiji od leve proti desni) basist Nejc Hodnik, pevec, kitarist in pisec besedil Davor Vovko in bobnar Nik Švalj Pleskovič, ima novo skladbo z naslovom Katarza. Kot pravijo, je pesem kot nekakšno očiščenje in potovanje v neznano.

Video, ki skladbo spremlja, so posneli na otoku Krku, kjer so se otresli vsakdanjih skrbi in v dobri družbi preživeli konec tedna. Energična pesem je vroča in polna nostalgije, namenjena vsem, ki sanjajo o lepšem svetu.

Skupina Ember je na slovensko glasbeno sceno udarno vstopila leta 2021 s skladbo Pepel, ki je postala najpogosteje predvajana skladba na Valu 202. Sledila sta singla Sam in Cukr, prav pri zadnjem pa so začeli sodelovati s priznanim mojstrom zvoka Petrom Penkom in v Katarzi to sodelovanje še nadgradili.

Polni idej snujejo nove skladbe za debitantski album, katerega izid napovedujejo še letos, do takrat pa jih bomo lahko srečevali na številnih slovenskih odrih – že 18. aprila s skupino Kiwi Flash na Orto festu.

