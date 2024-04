šport

Speedway / Uvodna dirka sezone je presegla pričakovanja

9.4.2024 | 08:00 | B. Levičar

Foto: S. Ključarič, Photospeed.si

Krško - Na Stadionu Matije Gubca so člani AMD Krško konec tedna pripravili dirko državnega prvenstva Češke in Slovenije z motorji s prostornino do 250 kubičnih centimetrov. Šlo je za uvodno speedway dirko sezone v Sloveniji ter za prvo v seriji petih dirk omenjenega prvenstva.

Ob odličnem vzdušju, ki ga je na prelep nedeljski popoldan pripravila 1.200-glava množica, je zmago slavil Britanec William Cairns (14 točk) pred presenečenjem dneva, Nemcem Janekom Konzackom (13). Tretji je bil ljubljenec domače publike, lani 6. voznik sveta, Sven Cerjak (12+3), ki je po dodatni vožnji ugnal favoriziranega Poljaka Maksymiliana Pawelczaka (12+2). Sven bi se lahko boril tudi za skupno zmago, vendar je svojo priložnost zapravil v 16. vožnji, ko je v borbi s Cairnsom nesrečno padel. Drugi up krškega speedwaya, Gregor Zorko, je prav tako pokazal nekaj odličnih voženj, z 8 točkami pa je zasedel končno 8. mesto. Brez padca v 19. vožnji bi se tudi on lahko uvrstil nekaj mest višje. V vsakem primeru sta lahko voznika AMD Krško zadovoljna s prikazanim, saj se je nova sezona šele začela, njuna dobra pripravljenost pa veliko obeta.

Dirka je presegla pričakovanja tako po dirkaški, kot tudi organizacijski plati, pri AMD Krško pa so zelo zadovoljni z obiskom in pozitivnim splošnim vzdušjem, ki je posledica nove generacije voznikov z vedno boljšimi rezultati. Že letos čakajo najmlajše, ob dirkah za državno prvenstvo, preizkušnje za svetovno in evropsko prvenstvo, na krškem Stadionu Matije Gubca pa bodo motorji naslednjič zabrneli 4. maja, ko je na sporedu kvalifikacijska dirka članov za evropsko prvenstvo.

