Požari v naravi / Gasili suho travo in podrast

8.4.2024 | 07:10 | M. K.

Včeraj ob 18.02 je v Črnomlju, ob cerkvici Sv. Sebastjana, gorela suha trava, grmovje in podrast. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Ob 19.05 je tudi pri Križevski vasi, občina Metlika, gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Metlika so pogasili požar na površini okoli 150 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 8:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJSKA, na izvodu BELKO-JOH in na izvodu LOČKA, MAJER;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAJER 1, na izvodu PEKARNA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP METLIKA, izvod TRG;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP METLIKA, izvod Šola.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUMOVA 1, izvod 4. SAM. OMARICA CESARJEVA;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH, izvod 2. RUPERČ VRH.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 14:00 na območju TP Gomila, nizkonapetostno omrežje – Brezovica levo.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 8. in 9. uro na območju TP Zakot 1, nizkonapetostno omrežje – smer Elektro in med 9. in 13. uro na območju TP Prilipe, nizkonapetostno omrežje – Črpališče; na področju nadzorništva Krško mesto med 8.30 in 13. uro na območju TP Kostanjevica grajska, nizkonapetostno omrežje – Grajska proti gradu ter na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 10. uro na območju TP Cesta, Čretež, Senožete, Gora in Straža gora.

