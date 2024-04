družabno

Dolenjski bendi dobrodelni / Dober večer za dober namen

8.4.2024 | 18:15 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Domen Pal

Na dobrodelnem Dobrem večeru bo nastopila tudi zasedba Dan D.

Dan D, Ž'kovači, Generator, Društvo mrtvih pesnikov, Happy Music Orchestra in Bort Ross z bandom so zasedbe, ki bodo stopile skupaj za dober namen. V Športnem centru Košenice v Novem mestu bodo v sodelovanju z novomeškim Društvom za razvijanje prostovoljnega dela in Športnim klubom Košenice ter ob podpori GVS varovanja, Združenja Sazas in MO Novo mesto 19. aprila od 19. ure naprej zbirali denar za družino v stiski.

Organizatorji družino dobro poznajo, a se ta res ne želi izpostavljati v javnosti, saj trenutno preživljajo težko obdobje.

Vstopnice po 20 evrov so na voljo na spletni strani Festivala Novo mesto.

Med nastopajočimi bo eno najodmevnejših imen prav novomeški Dan D, ki s kolegi vabi na dobesedno Dober večer, kot so poimenovali ta dobrodelni dogodek.

