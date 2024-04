kočevsko-ribniško

Posadili 10.000 dreves / Akcija sadnje dreves z rekordnim številom udeležencev

7.4.2024 | 12:00 | STA; M. K.

Foto: SiDG

Kočevje - Skrb za gozdove je ob lepem vremenu na letošnjo vseslovensko prostovoljsko akcijo sadnje dreves Pomladimo gozdove privabila rekordno število udeležencev. Udeležilo se je je med 800 in 900 prostovoljcev, ki so skupaj posadili okoli 10.000 dreves 14 različnih drevesnih vrst, so sporočili iz družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG).

Sadnja dreves je bila včeraj organizirana na petih lokacijah - na Kočevskem, v Lovrencu na Pohorju, ob Bohinjskem jezeru, v Velenju in v Trnovskem gozdu, gozdarjem SiDG pa so se na vseh lokacijah pridružili gozdarji iz Zavoda za gozdove Slovenije, ki so pomagali pri usmerjanju sodelujočih prostovoljcev.

Največ udeležencev se je tokrat zbralo v Velenju, okoli 250 prostovoljcev, v Bohinju in Kočevju jih je bilo po okoli 200. Na vseh lokacijah se je delovne akcije udeležilo tudi več organiziranih skupin, kot so taborniki, skavti, osnovnošolci, dijaki, študenti, civilne iniciative in podjetja.

"Glavni namen prostovoljske akcije sadnje dreves je ozaveščati širšo javnost o pomenu gozdov, o tem, da lahko prav vsi s sadnjo prispevamo k obnovi poškodovanih gozdov in da moramo skupaj ohraniti gozdove za prihodnje generacije," so poudarili v SiDG.

Želja organizatorja je prispevati k večji okoljski odgovornosti celotne družbe. "Do vzgoje kakovostnih gozdov, ki so zaradi podnebnih sprememb vedno bolj podvrženi naravnim ujmam, namreč lahko pridemo samo ob sodelovanju gozdarske stroke, lastnikov gozdov in širše družbene skupnosti. Dogodek pa je bil kot vsako leto tudi priložnost za druženje ljudi, ki jim ni vseeno za naravo," so navedli.

Gozdne površine, ki so bile vključene v sadnjo s prostovoljci, je v zadnjih letih prizadel vetrolom, ki so mu sledili še napadi podlubnikov. Izjema je lokacija v Lovrencu na Pohorju, kjer je šlo za sadnjo na študijskem objektu - proučuje se namreč nove nabore zaščitnih gozdnogojitvenih ukrepov za zaščito mladja pred objedanjem rastlinojede divjadi.

Akcijo so podprli Zavod za gozdove Slovenije, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ter Zveza tabornikov Slovenije, pridružilo pa se ji je tudi več podjetij. SiDG jo je tokrat organiziral že petič.

‹ nazaj