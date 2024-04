šport

3. liga vzhod / Krčani gostijo Korošce

5.4.2024 | 08:30 | D. Š.

Na zadnji tekmi članov NK Krško v 3. ligi vzhod, odigrani v soboto proti NK Šampion, so posavski nogometaši kljub zahtevnim razmeram na igrišču Olimp v Celju iztržili zmago. Kapetan Zakrajski in prvi strelec Ribič sta s svojimi zadetki zapečatila usodo tekme in Krčanom priborila pomembne tri točke v boju za najvišja mesta v ligi.

''Ponosni smo na trdo delo naših fantov in rast naše mlade ekipe, ki z vsako tekmo pridobiva dragocene izkušnje za prihodnost krškega nogometa,'' sporočajo iz kluba.

Naslednji izziv že čaka v soboto, 6. aprila 2024, ob 16.00 uri na Stadionu Matija Gubec Krško, ko se bodo Krčani pomerili s Korotanom Prevalje.

