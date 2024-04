bela krajina

Rosalnice in Krasinec / Čistilno napravo bodo razširili, obnovili vodovod in kanalizacijo

5.4.2024 | 08:10 | M. K.

Foto: Občina Metlika

Metlika - Direktor Komunale Metlika Bojan Krajačič in metliška županja Martina Legan Janžekovič sta v tem tednu podpisala gradbeno pogodbo za razširitev čistilne naprave Rosalnice v višini 321.800 evrov brez DDV. Projekt je sofinanciran s strani ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj v višini 250.000 evrov, saj je bila občina uspešna na razpisu za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2023 in 2024.

Podpis pogodbe za Rosalnice

Na obstoječo čistilno napravo Rosalnice je priključena fekalna kanalizacija naselij Rosalnice, Čurile in Svržaki. Ker trenutna zmogljivost ne zadostuje za priključitev romskega naselja Boriha, bodo čistilno napravo rekonstruirali in razširili iz obstoječe kapacitete 600 populacijskih enot na kapaciteto 1.000 populacijskih enot.

KRASINEC

Direktor podjetja Teleg-m Milovan Gazibarić pa je z županjo Martino Legan Janžekovič podpisal gradbeno pogodbo za »Obnovo vodovoda in kanalizacije Krasinec- 2.faza 2. etapa«.

Podpis pogodbe za Krasinec

Naložba zajema obnovo vodovoda, ureditev odvodnjavanja ter novogradnjo cestne razsvetljave. Rok izvedbe je 90 dni.

Potreben denar je v celoti zagotovila Občina Metlika iz letošnjega proračuna.

