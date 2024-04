dolenjska

Krkine tople zgodbe / Otroški oddelki več bolnišnic do nove opreme za novorojenčke

4.4.2024 | 18:30 | M. K.

Novo mesto - V farmacevtski družbi Krka so v preteklih tednih otroškim oddelkom vseh desetih slovenskih splošnih bolnišnic in pediatričnima klinikama obeh univerzitetnih kliničnih centrov donirali medicinske naprave in opremo za oskrbo novorojenčkov v vrednosti 400.000 evrov, so danes sporočili iz podjetja.

Izkušnje o tem, kaj dovršena in sodobna oprema pomeni tako za najmlajše borce kot tudi za medicinsko osebje, so na današnji okrogli mizi delili strokovnjaki iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.

Splošni bolnišnici (SB) Trbovlje so podarili bolnišnični monitor s transportnim modulom, SB Novo mesto dve grelno-reanimacijski posteljici za novorojenčke, SB dr. Franca Derganca Nova Gorica prav tako grelno-reanimacijsko posteljico, medtem ko so SB Brežice prispevali sredstva za obnovo izolacijske sobe.

SB Celje je z donacijo bogatejša za polisomnograf za določanje motenj spanja otrok in mladostnikov, SB Murska Sobota za mobilni ultrazvočni aparat, SB Izola za grelno-reanimacijsko mizico, SB Slovenj Gradec pa za prenosni inkubator.

SB Ptuj so podarili pulzni oksimeter, bronhodilatator, spirometer in EKG z vozičkom, SB Jesenice pa napravo za 24-urno snemanje elektrokardiograma (holter EKG) ter merilnik tlaka s tremi manšetami.

Opremo so podarili tudi pediatričnima klinikama univerzitetnih kliničnih centrov (UKC) v Ljubljani in Mariboru. Strokovna direktorica UKC Maribor Nataša Marčun Varda je na današnji Krkini okrogli mizi poudarila, da 28 pediatričnih posteljic z omaricami predstavlja pomemben prispevek pri skrbi za najmlajše bolnike na mariborski pediatrični kliniki, so jo v družbi navedli v sporočilu za javnost.

Tudi letos so srčna dejanja krkašev strnili v videu z naslovom Krkine tople zgodbe:

