Izolacijsko sobo za najmlajše bolnike prenovili s pomočjo Krke

15.3.2024 | 08:30

Foto: SB Brežice

Brežice - Krka, tovarna zdravil, je Pediatričnemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice omogočila prenovo izolacijske sobe za najmlajše in njihove spremljevalce. Donacijo je prispevala za gradbeno-obrtniška dela in nakup opreme za omenjeno sobo. Krka se je namreč ob svojem 70-letnemu jubileju odločila pomagati številnim slovenskim zdravstvenim ustanovam. Donacije je namenila obema kliničnima centroma in še desetim slovenskim bolnišnicam. Z donacijo Pediatričnemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice je torej pomagala najmlajšim bolnikom in njihovim staršem.

V bolnišnici so, kot je sporočila direkorica Anica Hribar, zelo ponosni na novo pridobitev na otroškem oddelku. Veliko otrok je hospitaliziranih zaradi težjega poteka različnih prenosljivih bolezni, zato morajo biti nameščeni v izolacijski prostor. Z odmikom od ostalih bolnikov zagotavljajo, da se povzročitelj bolezni ne prenese na druge otroke in zaposlene. S pomočjo Krkine donacije je bila dosedanja izolacijska soba v celoti prenovljena. Najpomembnejša pridobitev je lastna kopalnico s sanitarijami, ki omogoča otroku in njegovemu spremljevalcu ustrezen standard bivanja v času zdravljenja v bolnišnici. Ključno pa je tudi, da je po novem zaposlenim olajšan prehod iz nečistega v čisti prostor, s čimer je optimalno poskrbljeno, da ne bo prihajalo do prenosa povzročiteljev bolezni iz izolacijskega prostora v okolje pediatričnega oddelka. Z naložbo so torej, kot so zapisali v sporočilu za javnost, bistveno izboljšali kakovost bivanja malih bolnikov in njihovih spremljevalcev ter omogočili najvišjo stopnjo higienskih ukrepov za onemogočanje prenosa okužb na druge bolnike, ki se zdravijo na otroškem oddelku.

Prenova izolacijske sobe brez pomoči donatorjev bi bila težko izvedljiva, še dodajajo v SB Brežice.

M. K.