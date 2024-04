dolenjska

Festival Odprte hiše Slovenije 2024 / Na ogled tudi dolenjski in posavski projekti

4.4.2024 | 11:00 | M. K.



Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije (OHS) bo letos med 12. in 14. aprilom po vsej Sloveniji že petnajsto leto odprl vrata novih in prenovljenih arhitekturnih projektov ter pomembnih stavb kulturne dediščine.

Na ogled bo tako skoraj 70 projektov po celotni državi. Obiskovalci bodo lahko vstopili v zasebna stanovanja, enodružinske hiše, izobraževalne in kulturne ustanove ter poslovne in turistične objekte. Pod vodstvom arhitektov si bodo na Dolenjskem lahko ogledali Bazenski kompleks Češča vas in Glavni trg 2, oboje v Novem mestu. V Škocjanu bo na ogled Center za gradnjo z zemljo. V Trebnjem svoja vrata odpira nova stavba podjetja TEM Čatež, v Mokronogu pa Hedonistična podstreha. V širši okolici si bo mogoče ogledati še Vodovodni stolp Brežice in Novogradnjo prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško.

Bazen v Češči vasi (Foto: MONM)

Bazenski kompleks

V Novem mestu si bodo obiskovalci lahko ogledali nov Bazenski kompleks Češča vas (terminogleda: nedelja, 14.4. ob 10.00), delo arhitekturnega biroja Enota. Kompleks stoji v prostoru, v katerem dominira obstoječi velodrom. Izkorišča topografske danosti terena in je umeščen nizko, da ne predstavlja nove dominante v prostoru. Streha je prekrita z deskami iznezaščitenega lesa, ki se bo sčasoma postaral. Tako se bo stavba še bolj zlila z materialnostjo okoliških gozdov, so zapisali v OHS.

Fichtenauova hiša

Fichtenauova hiša (Foto: arhiv DL; I. V.)

V centru Novega mesta pa bo na ogled projekt Glavni trg 2 (termin ogleda: nedelja, 14.4. ob 12.00). Avtorji prenove so arhitekti iz arhitekturnega biroja Arrea, ogled pa bo vodil dr. Tomaž Slak, mestni arhitekt Mestne občine Novo mesto. Hiša je prvič omenjena v zgodovinskih virih iz 18. stoletja. Skozi stoletja je menjavala lastništvo, dokler je potomci zadnjih lastnikov leta 2016 niso podarili Mestni občini Novo mesto. Ta se je odločila, da v hiši uredi najemna stanovanja za mlade družine.

Celoten program festivala Odprte hiše Slovenije 2024 je objavljen na spletni platformi OHS. Prijave na oglede in vodenja so obvezne.

