gospodarstvo

Trimo z novim ovojem stavb

14.5.2024 | 08:30 | M. K.

Foto: Trimo

Trebnje - Slovensko podjetje Trimo in italijansko podjetje Pininfarina sta na nedavnem sejmu MIPIM v Cannesu predstavili novo rešitev za ovoje stavb. Kot so sporočili iz Trima, je stroka ta novi modularni kovinski stenski sistem izpostavila kot pomemben napredek pri arhitekturnem oblikovanju.

Glavni direktor Trima Božo Černila o novi rešitvi pravi: ''V Trimu vstopamo v novo razvojno obdobje. Ne le v jutrišnji dan, temveč z velikim in pomembnim korakom v prihodnost. Z našo inženirsko odličnostjo in inovativnostjo ter v sodelovanju s svetovno znano znamko dizajna Pininfarina, smo izdelali posebno različico montažnih modularnih sistemov za ovoje stavb Qbiss Notch Wall System. S tem postavljamo povsem nova merila gradbenih inovacij, preplet estetike, elegance in lepote s tehnologijo. Pri tem nismo pozabili na natančnost, izbrane materiale ter okoljsko trajnost.''

