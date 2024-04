družabno

Sprememba / Čajarna z novim imenom in ekipo

4.4.2024 | 08:40 | Tekst: Renata Mikec

Foto: arhiv Čajarne

Nova ekipa Meščanke

Nekdanja Čajarna ob Kandijskem mostu v Novem mestu ima novo ime in novo ekipo. Odslej kavarno Meščanka vodita Belokranjec Žan Lazukin in njegova partnerica Eva Mihelčič, pri delu pa jima pomagajo tudi nekdanji zaposleni v Čajarni – David Golubič, Tinkara Lovšin in Manca Bec Staniša.

Na fotografiji ob Žanu (na sredini) so (od leve) še David, Tinkara, Eva in Manca, nova ekipa novomeške Meščanke, ki goste v novomeškem mestnem jedru razveseljuje že od septembra. Pred meseci je Žan s kolegom in odličnim barmanom Alenom Šišićem, Semičanom, ki v Črnomlju vodi priljubljen lokal Napoleon Caffe, sklenil poslovno sodelovanje.

Alen, izkušeni gostinec s številnimi idejami, je tisti mož, ki je svoj lokal v času korone namesto z gosti napolnil s plišastimi igračami. Zgodba je bila zelo odmevna, tako kot tudi njegova poslovna pot, ki jo je kasneje nadgrajeval z novimi idejami. V Meščanki se torej obeta dolenjski duh s pridihom belokranjske svežine.

