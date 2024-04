družabno

Razstava boginj / Boštjan in Bore v NMS

4.4.2024 | 10:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Romana Andrejka Kavčič

Prijatelja Boštjan Kavčič in Boris Raztresen Bore

Akademski kipar Boštjan Kavčič (na fotografiji desno) in Belokranjec Boris Raztresen Bore iz Rima pri Adlešičih (levo) se vselej razveselita drug drugega. Njuni prijateljski pogovori segajo na različna področja življenja, najpogosteje pa se ustavita pri umetnosti in kmetovanju. Bore je namreč pravi modrec sonaravnega kmetovanja in domače belokranjske obrti. Boštjan pravi, da je leksikon znanja, ki je tudi družini Kavčič še kako v pomoč pri kmetovanju na Rodni jasi. »Tam pogrešamo le kokoši, zato kokošja jajca vedno kupujemo pri Boretu na tržnici,« pravi uspešni umetnik, ki te dni razstavlja v Narodnem muzeju Slovenije (NMS), v Budimpešti na Madžarskem in v stari Gorici v Italiji.

Njegovo razstavo "Vrnitev boginje Izide" v Ljubljani si je ogledal tudi Bore in takrat je nastala fotografija, ki o njunem prijateljstvu veliko pove. Kavčičeva razstava v Narodnem muzeju Slovenije je na ogled do 21. aprila.

