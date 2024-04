družabno

Gorsko kolesarstvo / Delavne Zverinice

4.4.2024 | 12:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: arhiv društva

Na eni od delovnih akcij Zverinic

Prizadevna ekipa Zverinic in simpatizerjev tega novomeškega rekreativnega gorskokolesarskega društva, ki je letos praznovalo 10. rojstni dan, je zadnje tedne urejala MTB oz. gorskokolesarske lokacije, t. i. gorjansko traso. Zdaj bodo njihove kolesarske vragolije v naravi zagotovo še varnejše.

Na že petih delovnih akcijah so letos opravili več kot 400 ur prostovoljnega dela in uredili več kot pet kilometrov gorskokolesarskih poti na Gorjancih. Zgradili so nove odseke in objekte, popravili obstoječe, očistili s trase listje in veje ter odstranili ostanke po sečnji. Zdaj komaj čakajo na gorskokolesarske podvige. Na fotografiji so delovno razpoloženi (od leve proti desni) Vid Grah, Miran in Aljaž Hvalec, Marko Bernik in Tomaž Zalokar.

Sicer pa se Zverinice že veselijo prvega letošnjega potepa pod Gorjance, ki bo 7. aprila popoldne. Novo mesto ponuja krasne poti in izvrstne razglede pa tudi nekaj odličnih MTB-lokacij, ki so idealne za začetek sezone. Tokratna razgledna tura bo ljubitelje gorskega kolesarstva vodila od zbirališča pri novomeškem baru Cafe Verona po cestah, poljskih in gorskokolesarskih poteh ob potoku Klamfer do Gabrja, mimo Velikega Slatnika in nazaj na izhodišče. Udeležencem bodo na voljo prijetni razgledni vzponi in spusti po dolenjskih gričih, manj izkušeni pa bodo lahko svojo kondicijo in znanje preverjali tudi na obvoznih poteh. Gorski kolesarji bodo na srednje zahtevni trasi v dveh urah in pol premagali okoli 450 višinskih metrov.

