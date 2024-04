novice

Tretji shod / Tokrat protestirali na mejnem prehodu

3.4.2024 | 13:00 | M. L., fotografije: I. T.

Včeraj so se protestniki zbrali na Obrežju, kjer, kot pravijo, ne bodo dopustili odprtje azilnega centra. (Foto: M. L.)

Obrežje - Nasprotniki izpostave azilnega centra so včeraj nadaljevali protest proti vladni odločitvi o odprtju izpostave azilnega centra na mejnem prehodu Obrežje.

Zbrali so se tretjič po vrsti, tokrat so protestirali na mejnem prehodu Obrežje, prav tam, kjer naj bi deloval azilni center.

Protestniki so sporočali, da je za občino Brežice in celotno Slovenijo nedopustno odpiranje novih azilnih centrov, da italijansko mejo varuje policija skupaj z vojsko z orožjem in da bosta ob povečanem pritisku migrantov Italija in Avstrija zaprli meje, s čimer bo Slovenija postala migrantska slepa ulica, azilni centri pa bodo potrebni po celotni Sloveniji. Kot edino rešitev predstavniki protestnikov vidijo omejevanje vstopa v EU in varovanje zunanje schengenske meje z enotami Fronteksa in vojske.

Brežiški občinski svet je 29. marca na dopisni seji pooblastil župana Ivana Molana za sprožitev upravnega spora zoper vladni sklep o odprtju izpostave azilnega centra na mejnem prehodu Obrežje.

Danes so po krajevnih skupnostih na pobudo občine začeli zbirati tudi podpise pod peticijo zoper vzpostavitev azilnega doma. Peticijo lahko zainteresirani podpišejo tudi pred upravno enoto in na občini.

