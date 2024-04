šport

Drugi krog končnice / Krkašice priznale premoč Velenjčankam

1.4.2024 | 08:30 | STA; M. K.

Foto: FB ŽRK Krka

Velenje - V drugem krogu končnice rokometne lige za ženske so igralke ŽRK Krka včeraj izgubile z Velenjem. Po dobro odigranem prvem polčasu (8:10) je v zaključku tekme krkašicam zmanjkalo moči in so morale priznati premoč s končnim rezultatom 24:19.

Izidi končnice rokometne lige za ženske.

* Izidi, končnica, 2. krog:

- od 1. do 4. mesta:

- petek, 29. marec:

Litija - Krim Mercator 26:41 (11:22)

- sobota, 30. marec:

Z'Dežele - Mlinotest Ajdovščina 22:32 (10:20)

- lestvica:

1. Krim Mercator 2 2 0 0 79:51 10

2. Mlinotest Ajdovščina 2 1 0 1 60:53 6

3. Z'Dežele 1 0 0 1 22:32 2

4. Litija 3 1 0 2 82:107 2

- od 5. do 8. mesta:

- petek, 29. marec:

Žiher hiše Ptuj-Ormož - Trgo ABC Izola 22:27 (12:12)

- nedelja, 31. marec:

Velenje - Krka Novo mesto 24:19 (8:10)

- lestvica:

5. Velenje 2 2 0 0 47:41 10

6. Izola 2 2 0 0 54:48 8

7. Ptuj-Ormož 2 0 0 2 44:50 2

8. Krka 2 0 0 2 45:51 0

