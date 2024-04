posavje

Poslanka mag. Nataša Avšič Bogovič / Vsak atom moči namenjajmo humanim ciljem

31.3.2024 | 09:30 | M. L.

Nataša Avšič Bogovič

S pogovorom s poslanko Gibanja Svoboda mag. Natašo Avšič Bogovič začenjamo niz intervjujev z našimi poslanci, za katerimi je približno polovica mandata.

Po doseženem magisteriju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je delala kot ekonomistka v Termah Čatež, nadaljevala kot tržna inšpektorica, bila vodja območne enote in dva mandata tudi predsednica regijske koordinacije inšpektorjev za Posavje. Potem je bila direktorica Splošne bolnišnice Brežice, nazadnje je bila svetovalka uprave v družbi GEN-I. Na volitvah 2022 je bila izvoljena za poslanko kot kandidatka stranke Gibanje Svoboda v 6. volilni enoti. Je predsednica sveta Gibanja Svoboda.

Kot predsednico parlamentarnega odbora za infrastrukturo, okolje in prostor vas »po službeni dolžnosti« nemara zanimajo nekatere prostorske teme južno od Ljubljane, ker ste Brežičanka, nekatere še toliko bolj. Npr. vzhodna obvoznica v Brežicah.

»V leto 2007 segajo priprave državnega lokacijskega načrta za cestno povezavo od Krškega do Brežic. Projekt smo v brežiškem lokalnem odboru Gibanja Svoboda obravnavali in se zdaj končno premika. Trenutno poteka recenzija, sledi pa še novelacija prometnih obremenitev križišč, ki je že oddana naročniku in konzultantu. Potrjena je projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije odseka pri Intermarketu. Državna cesta Krško–Brežice ni zgolj nadaljevanje krške obvoznice, saj ta projekt vključuje gradnjo prepotrebnega nadvoza čez železniško progo v Brežicah, zato je izjemno pomemben za občino Brežice.«

Kako blizu je hidroelektrarna Mokrice?

»Dokončanje še zadnje v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, HE Mokrice, je moja velika, tudi osebna želja, če lahko tako rečem. Eden od pobudnikov Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (ZPKEPS) je bil namreč moj pokojni oče Jože Avšič, tudi on nekoč poslanec v državnem zboru. Veliko energije namenjam iskanju poti, kako zagotoviti, da se aktivnosti za gradnjo HE Mokrice in s tem protipoplavne zaščite za naselja od sotočja dolvodno ne ustavijo. In se niso. Drži, še vedno so v fazi pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja, a verjamem, da se bo to premaknilo. Trenutno potekajo pospešene aktivnosti na tem področju, na približno dva ali tri mesece pristojnima ministroma zastavim poslansko vprašanje, s katerim želim spodbuditi, da postopek teče s potrebno dinamiko.

Na projekt gradnje HE Mokrice je vezan tudi most čez reko Savo, ki ga v Brežicah potrebujemo zaradi precejšnje iztrošenosti zdaj edinega mostu čez Savo.«

