Velika noč / Kristjani obeležujejo največji krščanski praznik

31.3.2024 | 07:50 | STA; M. K.

Današnje jutro je v znamenju velikonočnih vstajenjskih procesij. (Foto: arhiv DL; H. M.)

Kristjani danes praznujejo svoj največji praznik - veliko noč, s katero se spominjajo Jezusovega vstajenja od mrtvih. Slednjega bodo naznanile dopoldanske velikonočne maše, ki pomenijo vrhunec velikonočnega praznovanja. Slovenski škofje bodo maše darovali v stolnicah, papež pa bo opoldne v Vatikanu podelil tudi t. i. blagoslov mestu in svetu.

Na največji krščanski praznik bodo danes zjutraj v cerkvah potekale vstajenjske procesije z mašami, na katerih bodo slovesne aleluje naznanile, da je Jezus vstal od mrtvih. S tem je po verovanju kristjanov Jezus premagal smrt, ljudem pa odprl možnost, da so po smrti deležni večnega življenja.

Škofje Katoliške cerkve v Sloveniji so v poslanici ob velikonočnih praznikih poudarili, "naj se ne predajamo obupu nad življenjem". Vsem so zaželeli blagoslovljeno veliko noč, da bi "prepoznali Boga, ki hodi z nami in nas vabi k polnosti življenja".

Predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje je velikonočno mašo s procesijo vodil ob 6.30 v novomeški stolnici.

V Ljubljani bo procesijo z velikonočno mašo ob 8.30 vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, v Mariboru pa ob 7. uri tamkajšnji nadškof metropolit Alojzij Cvikl.

Množico vernikov pričakujejo v Vatikanu. Tam bo papež Frančišek na Trgu svetega Petra ob 10. uri najprej vodil velikonočno mašo, opoldne pa podelil še tradicionalni blagoslov urbi et orbi.

