Krkaši z Galjevice s tesno zmago

28.3.2024 | 08:30

Foto: Tjaša Jankovič

Ljubljana - Rokometaši Moškega rokometnega kluba Krka so sinoči v prestolnici odigrali zaostalo tekmo 20. kroga v 1. državni rokometni ligi. Z gostovanja pri predzadnji ekipi MRK Ljubljana so se vrnili z obema točkama, bilo je 34:32 (17:17).

* Športna dvorana Krim, gledalcev 100, sodnika: Košir, Stropnik.

* Ljubljana: Logar, Gaberc, V. Lukman 3, Vrbinc, Jaklič 9 (3), Novak 2, Brulec 1, Nosan 1, Makivić 3, Kamenicki, J. Lukman 6 (1), Pernovšek 3, Gombač, Tomšič 2 (2), Ključanin 2.

* Krka: Rauh, Blaževič, Bradeško 1, Avsec, Majstorović 8 (5), Muhič, L. Rašo 3, Vukić 2, Stanojević 6, Nikolić 5 (1), D. Rašo 1, Brajer, Lavrič, Kukman 2, Matko 2, Deganc, Horvat 4.

* Sedemmetrovke: Ljubljana 6 (6), Krka 6 (6).

* Izključitve: Ljubljana 16 minut, Krka 12.

* Rdeči karton: /.

Rokometaši Krke so imeli na generalki pred povratno tekmo četrtfinala evropskega pokala proti grškemu Olympiakosu kopico težav s predzadnjo ekipo lige. Na koncu so vendarle iztržili tesno zmago, s katero so se zavihteli na četrto mesto na razpredelnici.

Po vodstvu Dolenjcev v uvodu so domači ob polovici prvega dela izenačili na 9:9, nato pa povedli za tri gole. A do polčasa sta bili ekipi pri 17. golu izenačeni.

Tesno je ostalo tudi v drugem delu, saj si nobena ekipa ni priigrala več kot dva gola prednosti. Šele v končnici je zmagovalca odločil Marko Majstorović, ki je zadel za 30:33 in 31:34 ter gostom dovolil, da so malce zadihali.

Majstorović je bil z osmimi goli tudi najboljši strelec Krke, za Ljubljano jih je devet dosegel Matevž Jaklič.

»Tako v prvem kot v drugem polčasu nam igra ni stekla v obrambi. Na koncu je vratar Blaževič obranil nekaj čistih strelov, kar je tekmo v sami končnici prevesilo v našo korist. Se je pa bilo zelo težko koncentrirati na današnjega tekmeca z dna lestvice. Morda je za našo slabšo igro kriva utrujenost, verjamem pa, da je celotna ekipa z mislimi že na sobotni povratni evropski tekmi proti Olympiakosu,« je srečanje v prestolnici povzel Žiga Bradeško.

Novomeščani bodo sredi aprila 21. krog igrali doma z Ribnico.

* Izidi, 20. krog:

- petek, 22. marec:

Koper - Gorenje Velenje 27:31 (16:15)

- sobota, 23. marec:

Trimo Trebje - LL Grosist Slovan 38:31 (21:22)

Škofljica - Jeruzalem Ormož 25:27 (13:12)

Sviš Ivančna Gorica - Urbanscape Loka 29:29 (14:16)

Riko Ribnica - Slovenj Gradec 35:32 (15:17)

- nedelja, 24. marec:

Celje Pivovarna Laško - Dobova 45:29 (27:12)

- sreda, 27. marec:

Ljubljana - Krka 32:34 (17:17)

- 21. krog:

Škofljica - Koper 33:39 (18:20)

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 20 17 1 2 652:513 35

2. Gorenje Velenje 19 15 3 1 587:481 33

3. Celje Pivovarna Laško 20 15 1 4 669:572 31

4. Krka 20 11 4 5 588:523 26

5. Jeruzalem Ormož 20 11 3 6 538:528 25

6. Koper 21 12 0 9 616:584 24

7. Riko Ribnica 20 10 2 8 654:622 22

8. Slovenj Gradec 20 9 2 9 581:589 20

9. Sviš Ivančna Gorica 20 6 3 11 567:603 15

10. LL Grosist Slovan 20 6 1 13 547:583 13

11. Urbanscape Loka 20 5 3 12 553:613 13

12. Škofljica 21 5 1 15 561:644 11

13. Ljubljana 19 3 0 16 528:632 6

14. Dobova 20 3 0 17 503:657 6

STA; M. K.