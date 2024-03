Novomeščani z novo zmago osamljeni na vrhu

28.3.2024 | 08:00

Foto: KK LTH Castings/Igor Martinšek

Škofja Loka - Košarkarji Krke so v 23. krogu lige Nova KBM premagali LTH Castings z 78:63 (18:8, 41:30, 60:47).

* Dvorana Poden, gledalcev 300, sodniki: Majkič (Hrastnik), Mohorič (Velenje), Rebeušek (Celje).

* LTH Castings: Robinson 23 (3:3), Jugovic 2, Ristić 12 (2:6), Bilić 8 (1:2), Rojc 5 (5:6), Rudović 7 (2:2), White 6.

* Krka: Planinić 9 (3:4), Stergar 11 (4:4), Bačvić 4 (2:2), Cerkvenik 18, Jurković 11 (2:2), Škedelj 25 (4:4).

* Prosti meti: LTH Castings 13:19, Krka 15:16.

* Met za tri točke: LTH Castings 4:21 (Robinson 2, Bilić, Rudović), Krka 9:31 (Cerkvenik 4, Škedelj 3, Stergar, Jurković).

* Osebne napake: LTH Castings 22, Krka 19.

* Pet osebnih: Jugovic (37.).

Krka (19-4) je po tretji zaporedni zmagi vedno bližje prvemu mestu po rednem delu, LTH Castings (10-12) pa po šestem porazu na zadnjih sedmih tekmah čaka ogorčen boj za uvrstitev v končnico lige Nova KBM.

Ločani imajo do konca rednega dela še pet tekem, naslednja jih čaka 3. aprila v Šenčurju, Krka pa štiri. V 24. krogu bo gostovala v Šentjurju (3. 4.).

Novomeščani so vodili od prve do zadnje sekunde, najvišjo razliko pa so si priigrali na začetku druge četrtine pri vodstvu 27:8. LTH Castings, ki je v prvih 13 minutah dosegel zgolj dva koša iz igre, se je na začetku drugega polčasa približal na 39:43, bližje pa mu Krka ni dovolila.

Pri gostih sta v odsotnosti Jana Špana, Marka Radovanovića, Jurija Macure in Jairusa Hamiltona največ točk dosegla Miha Škedelj (25 točk, 9 skokov) in Miha Cerkvenik (18 točk, 7 skokov).

Gašper Okorn, trener Krke: »Dejstvo je, da je vsaka zmaga v ligi pomembna. Borimo se za prvo mesto, najmanj drugi bomo zagotovo. Je pa neka majhna prednost, če bi bili prvi, in s to zmago smo se vrnili na vrh lestvice. Mi pa zmaga toliko več pomeni, ker smo igrali brez praktično polovice ekipe. Morali smo igrati s 5-6 igralcev skozi večino tekme in ti igralci so si s svojo borbenostjo zaslužili to zmago.«

Krkaši bodo v prihodnjem krogu v sredo, 3. 4., gostovali pri Šentjurju. Že v soboto, 30. 3., ob 17.00 pa jih čaka slovenski derbi v ABA ligi s Cedevito Olimpijo.

* Izidi, 23. krog:

- sreda, 27. marec:

LTH Castings - Krka 63:78 (8:18, 30:41, 47:60)

- petek, 29. marec:

19.00 Ilirija - Rogaška

- sobota, 30. marec:

13.00 Kansai Helios - GGD Šenčur

18.00 ECE Triglav - Hopsi Polzela

19.00 Šentjur - Terme Olimia

* Lestvica:

1. Krka 23 19 4 2101:1750 42

2. Kansai Helios 22 17 5 1889:1710 39

3. Ilirija 22 14 8 1791:1718 36

4. GGD Šenčur 22 10 12 1692:1741 32

5. LTH Castings 22 10 12 1800:1856 32

6. Terme Olimia 22 10 12 1822:1876 32

7. Šentjur 22 9 13 1774:1873 31

8. ECE Triglav 23 8 15 1675:1782 31

9. Rogaška 22 8 14 1648:1718 29

10. Hopsi Polzela 22 6 16 1729:1897 28

STA; M. K.

