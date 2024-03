ACH na tretji četrtfinalni tekmi boljši od Krke

28.3.2024 | 09:00

Foto: S. Vesel

Ljubljana - Odbojkarji Krke so včeraj v ŠD Tivoli v Ljubljani odigrali še tretjo četrtfinalno tekmo z ACH Volleyem. Zmaga je s 3:0 pripadla gostiteljem, ki so tako z 2:1 v zmagah dobili četrtfinale in napredujejo v polfinale državnega prvenstva.

Ljubljana - športna dvorana Tivoli, gledalcev 150, sodnika: Marko Rožej, Sanja Miklošič.

ACH Volley Ljubljana - Krka 3:0 (11, 19, 25).



ACH Volley Ljubljana: Marković, Kržič, Šket 11, Najdič 2, Marovt, Šen 9, Koncilja 9, Kovačič (L), Gjorgiev, Sešek, Pokeršnik 11, Videčnik 5, Song (L). Trener: Radovan Gačič.

Krka: Jarvis, Medved, Erpič G. 4, Kocjančič, Kosmina 9, Bregar 12, Verdinek (L), Kožar 2, Pulko, Erpič U., Lindič 3, Laknar, Rojnik 7, Mejal. Trener: Jernej Rojc.



Začetek srečanja je minil v znamenju ljubljanskih odbojkarjev, napaka Bregarja v napadu je pomenila vodstvo z 9:4. Najdič je z asom povišal na 14:6, Šen pa uspešno zaključil za vodstvo s 16:7. Tudi druga prekinitev na zahtevo trenerja gostov Rojca pri rezultatu 16:7 ni prinesla sprememb na parketu dvorane Tivoli. V zaključku niza je v ospredje stopil Klemen Šen in z dvema asoma kar sam zaključil uvodni niz, ki se je končal na 11. točki.

Na začetku drugega niza smo videli boljšo igro odbojkarjev Krke, zmaji so z delnim izidom 5:0 prednost gostov izničili ter prešli v vodstvo s tremi točkami (12:9). Po seriji začetnih udarcev Bregarja so se novomeški odbojkarji po zaostanku štirih točk (14:10) približali na le točko, nakar je sledila reakcija na klopi oranžnih zmajev. Le-ta je obrodila sadove, saj so Ljubljančani vnovič pobegnili na plus 4 (17:13). Prednost je zadostovala za mirno končnico v drugem nizu, ki se je zaključila po učinkovitem napadu Šena (25:19).

Začetna pobuda v tretjem nizu je tako kot v drugem nizu pripadla gostom iz Novega mesta, ki so povedli z 1:4. Bregar je z uspešnim blokom povišal na 8:12, sledila je prekinitev na zahtevo Gačiča. V nadaljevanju sta Pokeršnik z dvema prefinjena paralelnima udarcema in Najdič z blokom izničila prednost Krke in izid je bil poravnan na 17. točki. V napeti končnici so si prednost dveh točk po asu Erpiča zagotovili gostje iz Novega mesta, po napaki Kosmine v napadalni akciji pa so vseeno do prve zaključne žoge prišli domači odbojkarji. Dve zaporedni napaki na strani odbojkarjev Novega mesta sta pomenili osvojen tretji niz oranžnih zmajev in uvrstitev v polfinale državnega prvenstva.

M. K.

