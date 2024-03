FOTO: Kdo je zažgal romski vrtec v Dobruški vasi?

27.3.2024 | 13:20

Romski otroci v naselju v Dobruški vasi so ostali brez vrtca. Od njega je ostalo le ogrodje. (Foto: L. M.)

Dobruška vas - V romskem naselju Dobruška vas v občini Škocjan, v katerem je na dveh hišnih številkah prijavljenih več kot 350 Romov, je konec tedna spet prišlo do požara.

V naselju pod hišno številko 41 (v bližini gospodarske cone) je v noči na nedeljo pogorel večnamenski bivalni zabojnik. Prebivalcem naselja je služil kot vrtec, mesto učenja in izobraževanja – vrtec je obiskovalo okoli dvajset otrok, tam so potekale učne ure ter različne delavnice in izobraževanja, npr. o prvi pomoči in cestnoprometnih predpisih za vozniški izpit.

Klic sredi noči je aktiviral gasilce iz PGD Škocjan in PGD Dobrava pri Škocjanu. Požar so omejili in pogasili, tako da se ni razširil na sosednje barake, a bivalni zabojnik je povsem uničen in neuporaben.

Župan: Smo razočarani, počutim se nemočne

Župan Jože Kapler in direktorica občinske uprave Petra Pozderec

Kontejner je popolnoma uničen.

Svetniki so ogorčeni nad dogajanjem v romskem naselju.

Tudi škocjanski župan Jože Kapler je sredi noči dobil klic o požaru v Dobruški vasi in hitro je odšel tja. »Na občini smo resnično žalostni in razočarani. Od kontejnerja oz. dveh, ki sta bila predelana in postavljena skupaj, ni ostalo veliko in ne bo se ju dalo obnoviti. Uničeno je tudi kemično stranišče, eno izmed kakih dvajsetih, ki jih je občina pred nekaj leti kupila in razporedila po romskem naselju. Ne da se razumeti, zakaj ta vandalizem in uničevanje,« pravi župan, ki sumi, da je šlo za nameren požig, saj je bil to že tretji požar v naselju v zadnjem mesecu.

»Mnoge romske mame in otroci so jokali ob našem obisku, saj jim je hudo in ne vedo, kje se bodo zdaj zbirali in učili. Z njimi sta delali dve dekleti, zaposleni prek Centra šolskih in obšolskih dejavnosti; dobro so se ujeli in delovali. Res škoda,« je povedal župan.

Materialna škoda po njegovih ocenah znaša okoli deset tisoč evrov, kolikor sta stala zabojnika za vrtec. Policisti in kriminalisti okoliščine in vzrok požara še raziskujejo.

Svetniki na sinočnji občinski seji: Želimo epilog!

O dogodku so včeraj razpravljali tudi občinski svetniki na seji in bili enotni, da je takšno stanje nevzdržno in je treba nekaj storiti.

Župan z občinsko upravo je bil deležen pohval, da je hitro odreagiral in so o neljubem dogodku v romskem naselju Dobruška vas takoj obvestili mnoge pristojne institucije v državi: predsednico RS dr. Natašo Pirc Musar, predsednico DZ RS Urško Klakočar Zupančič, predsednika Državnega sveta RS Marka Lotriča, varuha človekovih pravic Petra Svetino, poslance DZ RS s tega območja (Tomaža Lisca, Anjo Bah Žibert, Jožico Derganc, Vido Čadonič Špelič in Jerneja Žnidaršiča), Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V pismu so opisali, da je stanje nevzdržno, da je požigov v naselju čedalje več – lani 23 intervencij, letos že 5 – in da kličejo na pomoč. »Želimo, da dogodki dobijo epilog in se stanje v naši občini normalizira. Pričakujemo takojšnje ukrepanje pristojnih služb, maksimalen odziv in povratne informacije. Počutimo se nemočne,« je zapisal župan Jože Kapler. Pismu so na občini priložili tudi slikovni material požganega romskega vrtca in opozorili, da gre nenazadnje za namenska javna sredstva.

V razpravi so se svetniki spraševali, ali nadaljevati z postavitvijo večjega vrtca v naselju, kar so že pripravljali, ali ne, saj se lahko zgodi kaj podobnega, kaj naj storijo gasilci ob pogostih klicih na pomoč, kakšno mnenje bo podala Komisija za romsko problematiko, ki deluje v občini, kaj pravijo na policiji itd.

Več v tiskani izdaji Dolenjskega lista ta in prihodnji teden.

L. Markelj, foto: L. M.,Občina Škocjan

