Zmag so se veselili trebanjski in ribniški rokometaši

25.3.2024 | 10:00

Fotografije so s tekme v Trebnjem. (Foto: Jure Klobčar)

V 20. krogu lige NLB so se zmag veselili trebanjski in ribniški rokometaši, ivanški so remizirali, dobovski izgubili. Novomeščani tekmo tega kroga igrajo v sredo.

Trimo Trebnje - LL Grosist Slovan 38:31 (21:22)

Rokometaši Trima Trebnjega so premagali LL Grosist Slovan z 38:31 (21:22).

* Dvorana OŠ Trebnje, gledalcev 450, sodnika: Humek, Škvarč.

* Trimo Trebnje: Skledar, Čudić, Slatinek Jovičič 10, Višček 4, Bulzamini 3, Didovič 2, Jurečič 3, Kotar 2, Potočnik, Udovič 3, Grmšek 1, Grbić 3, Cingesar 5 (3), Nešić, Krešić 1, Ćorsović 1.

* LL Grosist Slovan: Mlakar, Krbavčić, Novak, Grojzdek, Pajt 6 (1), Varga, Stojnić 3, Pipp 7 (1), Kovačević 1, Mlivić 4, Perić 4, Pirc 1, Budja 2, Kovačič, Grebenc 3.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 5 (3), LL Grosist Slovan 5 (2).

* Kazenske minute: Trimo Trebnje 6, LL Grosist Slovan 8.

* Rdeči kartoni: /

Trimo, ki se bori za prvaka, se je presenetljivo mučil z Ljubljančani, ki niso pri vrhu prvenstvene razpredelnice. Dve tretjini tekme je bila igra izenačena, gosti so še v 40. minuti vodili s 26:25, nato pa so stvari prišle na svoje mesto, tako da je zdajšnji selektor slovenske reprezentance Uroš Zorman vendarle ugnal nekdanjega, Borisa Denića.

Slovan je v zadnjih tekmah državnega prvenstva pokazal velik napredek, predvsem pa borbenost in željo. V Trebnje je odšel sproščeno, zavedal se je, da nima česa izgubiti. Z igro je paral živce Zormanu, ki je svoje prve rokometne korake storil prav na Kodeljevem (enako velja za Denića).

A slovenskega selektorja so jezili tudi njegovi igralci, ki so v prvem, sicer izenačenem polčasu, v katerem ni nobena ekipa vodila več kot z dvema goloma razlike, prejeli kar 22 zadetkov. Tega si taka ekipa zagotovo ne bi smela dovoliti, še posebno ne pred domačimi navijači.

So pa v drugem delu reči vendarle prišle na svoje mesto. Slovan je sicer nekaj časa še grozil, po izidu 28:27 pa so domači stopili na plin. Najprej jim je uspel delni izid 4:0, po zadetku za 32:28 pa še izid 3:0 in zmagovalec je bil odločen.

Reprezentant Staš Slatinek Jovičič je dosegel deset golov, imel je stoodstotni met, nekdanji reprezentant Darko Cingesar jih je prispeval pet, pri gostih se je s sedmimi izkazal Matic Pipp.

Riko Ribnica - Slovenj Gradec 35:32 (15:17)

Rokometaši Riko Ribnice so doma premagali Slovenj Gradec s 35:32 (15:17).

* Dvorana ŠCR Ribnica, gledalcev 180, sodnika: Žitnik, Kavalar.

* Riko Ribnica: Braunović, Klarič, Dobaj, Pogorelec, Planinšek 6 (2), Mihelič, Gorenc, Žagar 6, Ljevar 8, Pirnat, Begić Zbačnik, Skol 4, Cimerman 7, Knavs 3, Zakrajšek, Nosan 1.

* Slovenj Gradec: Leben, Marković, Cvetko 4 (2), Milenković 2, Štaleker, Karlaš 1, Levc, Kotar 2, Svečko 2, Pikl, Pandev 1, Saleznik, Lampret 4, Štumpfl 13 (2), Vovk, Jankovskij 3.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 3 (2), Slovenj Gradec 7 (4).

* Kazenske minute: Riko Ribnica 4, Slovenj Gradec 6.

Derbi sredine lestvice, obračun ekip, ki sta bili pred tem krogom z 20 točkami točkovno izenačeni, je pripadel domačim Ribničanom. Ti so do zmage prišli predvsem z odlično igro v zadnjih desetih minutah, ko je zablestel tudi vratar Jagoš Braunović, v napadu pa so po zaostanku 28:29 poskrbeli za delni izid 5:0, prednosti pa niso več zapravili. Pred tem so bili v prednosti gostujoči igralci, še v 39. minuti so vodili tudi s štirimi goli razlike.

Začetek tekme je sicer pripadel gostiteljem, ki so do 20. minute nekajkrat vodili z dvema goloma razlike. Gosti so prvič povedli z golom Aljaža Lampreta za izid 11:12, nato pa vodstvo od dveh do štirih golov držali vse do 50. minute, ko je izenačil Leon Ljevar. Že v naslednjem napadu je za vodstvo Ribničanov poskrbel Brin Cimerman, s tem pa se nalet ni zaustavil. Dosegli so še tri zaporedne gole, tako da so lahko tekmo mirno pripeljali do konca.

Ljevar je dosegel osem golov, Cimerman sedem in ni zgrešil meta, pri Slovenjgradčanih pa je bil s 13 najučinkovitejši Uroš Štumpfl.

Riko Ribnica bo v naslednjem krogu gostovala pri Krki.

Sviš Ivančna Gorica - Urbanscape Loka 29:29 (14:16)

Rokometaši Sviš Ivančne Gorice in Urbanscape Loke so se razšli z neodločenim izidom 29:29 (14:16).

* Dvorana OŠ Stična, gledalcev 650, sodnika: Smolko in Knez.

* Sviš Ivančna Gorica: Pekeč, Glavan, Cirar 4, Justin 4 (1), Tekavčič, Stopar 3, Klemenčič 1, Omahen, Kutnar 3, Pirnat, Grum 1, Marojević 5 (2), Bradač, Korošec, Kompare 1, Košir 7 (3).

* Urbanscape Loka: Stanojlović, Juričan, Soršak 12 (4), Dolenc 3, Rudić, Latković 2, Mali 1, Strehar, Petrnel, A. Jesenko 4 (1), Batagelj 4, Stopar 1, Lokar, M. Jesenko 1, Šilc, Atanasov 1.

* Sedemmetrovke: Sviš Ivančna Gorica 8 (6), Urbanscape Loka 5 (5).

* Kazenske minute: Sviš Ivančna Gorica 10, Urbanscape Loka 4 minute.

* Rdeči kartoni: /.

Rokometaši Ivančne Gorice so v domači dvorani prekinili slab niz, na zadnjih petih tekmah namreč niso zmagali. Tudi tokrat jim sicer to ni uspelo, so pa proti Škofjeločanom dosegli točko. Tudi gostje tekme niso pričakali v najboljšem nizu, saj so zmagali le enkrat na zadnjih petih tekmah, dvakrat zapored so nazadnje izgubili. Po delitvi točk je Ivančna Gorica na devetem mestu s 15 osvojenimi točkami, Loka (13) ima dve točki manj in je 11.

Po izenačenem uvodu so si gostje prvi priigrali nekoliko višjo prednost, ko so po golu Marka Batagelja v 11. minuti povedli za tri (6:3). Domačini so izenačili, pet minut pred odmorom pa so si rokometaši Loke znova priigrali prednost, tokrat štirih golov, potem ko je bil za 14:10 natančen Jaka Soršak.

Ob polčasu so gostje iz Škofje Loke vodili za dva gola. Prednost so nekaj časa ohranjali tudi v začetku drugega dela, nato pa so domači le prišli do izenačenja. V 41. minuti je izid na 21:21 poravnal Andraž Justin. V nadaljevanju so bili v prednosti gola ali dveh domači, a so gostje ostali povsem blizu.

Dobrih pet minut pred koncem je Ivančna Gorica vodila z golom prednosti, v končnici pa te prednosti ni zadržala in tekma se je končala z neodločenim izidom 29:29.

Pri domačih je bil s sedmimi zadetki najbolj učinkovit Domen Košir, pet jih je dodal Marko Marojević. Pri Loki je bil razpoložen Soršak, ki je dosegel 12 zadetkov, s po štirimi sledita Aljaž Jesenko in Batagelj.

V naslednjem krogu bodo rokometaši Ivančne Gorice gostovali pri LL Grosist Slovanu.

Celje Pivovarna Laško - Dobova 45:29 (27:12)

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so premagali Dobovo s 45:29 (27:12).

* Dvorana Zlatorog, gledalcev 300, sodnika: Kikel in Zupan.

* Celje: Mesarec, Zaponšek, Jelen, Perić 9 (2), Marguč 10, Mazej 3, Cokan 5 (1), Ćirović 5, Antonijević 3, Marić, Milićević 7, Kačičnik, Korže Lesjak 1, Malović 1, Rakita 1.

* Dobova: Pauković, Žitković, Fabek 4 (3), Gerjovič, Stunković, Romih 3, Pintar 4, Suban 1, Maslovar 1, Rantah 5 (4), Ferenčak 1, Kozolić 6, Baznik, Maček 1, Mataić 3.

* Sedemmetrovke: Celje 3 (3), Dobova 8 (7).

* Izključitve: Celje 10, Dobova 2 minuti.

* Rdeči karton: /.

Celjani so se na dvoboju z zadnjeuvrščeno ekipo lige merili z novim trenerjem. Po odstopu Alema Toskića bo ekipo do konca sezone vodil Klemen Luzar. Njegovi izbranci so po slabših izidih jezo stresli na Dobovo in že po dobrih desetih minutah je bilo jasno, kdo bo zmagovalec. Celje je prišlo do 15. zmage in na tretjem mestu za vodilnim Trebnjem zaostaja za štiri točke, za Gorenjem, ki ima tekmo manj, pa za dve.

V celjskem Zlatorogu so gledalci spremljali igro mačke z mišjo. Kam se bo obrnila tekma, je bilo jasno po dobrih desetih minutah, ko so domači vodili že z 12:3. Polčas so dobili kar za 15 zadetkov.

Čeprav je bilo razmerje moči ob gromozanski razliki v drugem polčasu malce bolj izenačeno, so Celjani prišli tudi do 20 zadetkov naskoka, kar je bila najvišja prednost.

Pri domačih je Mai Marguč dosegel deset zadetkov, Luka Perić je dodal enega manj. Matija Kozolić je bil s šestimi goli najboljši pri gostih.

V 21. krogu bo Dobova tekmo igrala šele v začetku maja doma proti Gorenju.

* Izidi, 20. krog:

- petek, 22. marec:

Koper - Gorenje Velenje 27:31 (16:15)

- sobota, 23. marec:

Trimo Trebje - LL Grosist Slovan 38:31 (21:22)

Škofljica - Jeruzalem Ormož 25:27 (13:12)

Sviš Ivančna Gorica - Urbanscape Loka 29:29 (14:16)

Riko Ribnica - Slovenj Gradec 35:32 (15:17)

- nedelja, 24. marec:

Celje Pivovarna Laško - Dobova 45:29 (27:12)

- sreda, 27. marec:

20.30 Ljubljana - Krka

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 20 17 1 2 652:513 35

2. Gorenje Velenje 19 15 3 1 587:481 33

3. Celje Pivovarna Laško 20 15 1 4 669:572 31

4. Jeruzalem Ormož 20 11 3 6 538:528 25

5. Krka 19 10 4 5 554:491 24

6. Riko Ribnica 20 10 2 8 654:622 22

7. Koper 20 11 0 9 577:551 22

8. Slovenj Gradec 20 9 2 9 581:589 20

9. Sviš Ivančna Gorica 20 6 3 11 567:603 15

10. LL Grosist Slovan 20 6 1 13 547:583 13

11. Urbanscape Loka 20 5 3 12 553:613 13

12. Škofljica 20 5 1 14 528:605 11

13. Ljubljana 18 3 0 15 496:598 6

14. Dobova 20 3 0 17 503:657 6

STA; M. K.