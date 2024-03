V končnici poraz proti Splitu

19.3.2024 | 08:15

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 23. krogu lige Aba izgubili s Splitom s 76:80 (15:14, 35:38, 51:57).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 400, sodniki: Pukl, Boltauzer (oba Slovenija), Vovk (Hrvaška).

* Krka: Planinić 8 (2:6), Hamilton 16 (1:2), Stergar 7 (2:2), Cerkvenik 15 (1:2), Špan 19, Škedelj 2, Radovanović 9 (2:2).

* Split: Funderburk 3 (1:3), Perković 16 (3:3), Shorter 8 (1:1), Sullivan 8 (2:2), Kalajžić 14 (2:3), Tišma 5, Kučić 8 (2:3), Vuko 14 (6:6), Ljubičić 4 (2:2).

* Prosti meti: Krka 8:14, Split 19:23.

* Met za tri točke: Krka 12:32 (Špan 5, Hamilton 3, Cerkvenik 2, Radovanović, Stergar), Split 3:16 (Perković, Shorter, Tišma).

* Osebne napake: Krka 25, Split 17.

* Pet osebnih: Škedelj (40.), Radovanović (40.).

Košarkarji Krke so doživeli nov boleč udarec v boju za obstanek v ligi Aba. Pred domačimi gledalci so izgubili s Splitom s 76:80.

Po devetem porazu na zadnjih desetih tekmah oziroma petem zaporednem so Novomeščani tri kroge pred koncem rednega dela na zadnjem mestu, pred predzadnjim Mornarjem, s katerimi so v medsebojni prednosti, pa imajo zmago zaostanka.

Zadnje mesto pomeni nazadovanje v ligo Aba 2, predzadnje pa vodi v kvalifikacije z drugo najboljšo ekipo iz drugega razreda regionalnega tekmovanja.

V zadnjih treh krogih bo Krka gostovala pri Igokeji (23. 3.) in Borcu ter vmes gostila Cedevito Olimpijo.

Krka je eno od ključnih tekem sezone odigrala slabo in brez pravega žara oziroma energije. Na začetku drugega polčasa je zaostala z dvomestno razliko (51:63), se v zaključku tekme sicer približala na koš zaostanka (70:72), bližje pa ni prišla.

Pri Krki, ki je sicer zadela 12 trojk (Split 3) in dobila skok z 41:26, je Jan Špan dosegel 19 točk (trojke 5:11), 16 jih je dodal Jairus Hamilton, 15 pa Miha Cerkvenik (12 skokov).

Izjavi po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Čestitam Splitu za zmago. Zavedali smo se, kaj nam ta tekma prinaša in povedati moram, da nimam nobenih zamer do fantov, ki so stopili na igrišče. Mislim, da je vsak dal svoj maksimum. Borili so se, poizkušali narediti, kar smo se dogovorili in to kot kaže niti ni bilo tako napačno. Lahko nekdo interpretira, da nam je zmanjkalo malo kakovosti, malo sreče, a v tem trenutku je to naš maksimum. Nekatere stvari bi lahko bile boljše, v vsaki tekmi so lahko, a še enkrat, nikomur nič ne zamerim. Poraz boli in vemo, kaj pomeni, a moram biti pošten in mi danes nismo bili dovolj dobri, Split je bil boljši. Skozi celo sezone se nam ponavljajo določene stvari. Smo konkurenčni, potem pa v nekem trenutku izgubimo tla pod nogami. Danes smo se z borbo in željo uspeli vrniti v igro. Na koncu smo dvakrat odigrali zelo dobro v obrambi, a sta potem žogi končali v rokah igralcev Splita, ki so nato dosegli koš. Še je bilo takih košev, za tako tekmo je to enostavno preveč, mi pa smo bili brez takega koša. Trije krogi so do konca, Mornar je v prednosti, razpored je, kakršen je. Mi moramo verjeti, dokler se da, dokler obstaja neka teorija. Delali bomo po najboljših močeh in se skušali izvleči. Smo razočarani, a življenje gre, samo jokati in obupavati ne gre. Skušamo delati boljše, nekateri igralci so napredovali. S tistimi, ki so tukaj, je treba delati in jih podpirati in od tega ne bom odstopil niti za centimeter. Stal bom za ekipo do konca in danes sem igralcem povedal, da verjamem, da so dali od sebe najboljše. Treba pa je vedeti, da smo grešili in to pač ni ok.«

Slaven Rimac, trener Splita: »Izredno pomembna zmaga za nas. Nisem pričakoval lažje tekme. Nikoli ni bilo lahko igrati v tej dvorani, s komerkoli sem gostoval. Pričakoval sem tako tekmo, Krka se bori za obstanek. Imeli smo nekaj težav, a smo jih uspeli rešiti in priti do zmage. Za nekaj boljšo predstavo nam je manjkalo energije in osredotočenosti. Poznalo se je, da smo imeli pred 48 urami prav tako dokaj zahtevno gostovanje. Srečen sem za zmago, se pa že obračamo k naslednjim tekmam, kjer imamo zaradi igranja tudi v hrvaškem prvenstvu gost razpored. Krki želim vse najboljše v nadaljevanju sezone.«

STA; M. K.

