FOTO: Avto v gostinsko teraso, prevrnjena traktor in delovni stroj, voznik začetnik pa po AC z 254 km/h

18.3.2024 | 14:45

Sobotna nesreča - zapeljal je v teraso gostilne Mrak. (Foto: D. N.)

V soboto, nekaj po poldnevu, je 59-letna voznica osebnega avtomobila na Ratežu v Novem mestu zavijala levo na parkirni prostor. Nasproti ji je pripeljal 21-letni voznik osebnega avtomobila in prav tako zavil na parkirni prostor pred gostinskim lokalom. Pri tem je izgubil oblast na vozilom, trčil v nadstrešek gostilne in poškodoval enega od gostov. O nesreči smo s fotografijama že poročali. Slednjega so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer so njegove poškodbe okvalificirali kot hude. Policisti prisotnosti alkohola pri voznici in vozniku niso ugotovili. Opravili so ogled in o dogodku obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika ter okrožno državno tožilko. Okoliščine in sledove še preučujejo zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče zaradi malomarnosti, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Vzbudil je pozornost ...

V petek popoldne so krški policisti na Smedniku ustavili 55-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je vzbudil pozornost zaradi nezanesljive vožnje. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, za nameček pa je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,74 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Avto so mu zasegli, zanj pa uvedli postopek o prekršku zaradi več kršitev cestnoprometnih predpisov.

Nesreča traktorista

Poškodovanega traktorista so v petek odpeljali v novomeško bolnišnico. (Foto: PGD Trebnje)

Trebanjski policisti so v petek opoldne v Ribjeku obravnavali nesrečo s kmetijskim traktorjem. 74-letni voznik traktorja je med vožnjo zapeljal iz ceste po bregu navzdol in se prevrnil. Prisotnosti alkohola niso ugotovili, poškodbe so mu oskrbeli v novomeški bolnišnici.

Pijan na delovnem stroju

Voznik delovnega stroja je krepko napihal. (Foto: PGD Sevnica)

Sevniški policisti so v petek popoldne obravnavali prometno nesrečo v Šentjurju na Polju. Voznik delovnega stroja je v ovinku zapeljal preblizu desnega roba, izgubil oblast nad strojem in se čez travnik prevrnil na njivo. Iz kraja so ga odpeljali z reševalnim vozilom, policisti pa ugotavljajo, koliko je nesreči botrovalo dejstvo, da je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,79 mg/l alkohola v izdihanem zraku (1,6 promila).

Voznik začetnik po avtocesti z 254 km/h

254 kilometrov na uro po dolenjski avtocesti ... (Foto: PU NM)

Policisti Specializirane enote za nadzor prometa Generalne policijske uprave in Postaje prometne policije Novo mesto so v nedeljo popoldne, na avtocesti od Obrežja proti Ljubljani, izvajali skupno akcijsko delo. Pri tem so v bližini Viher 20-letnemu vozniku iz Hrvaške izmerili hitrost 254 km/h. Prehitrega voznika so ustavili v Zalokah in ugotovili, da gre za voznika začetnika, ki ima veljavno B kategorijo dobro leto in pol. Vozniku so prepovedali nadaljnjo vožnjo in ga odpeljali v takojšnji postopek na okrajno sodišče. Ker gre za voznika začetnika, je predpisana sankcija vsaj 1200 evrov in stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu v številu, zaradi katerega se po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Mejne zadeve in tujci

Policisti so obravnavali 312 državljanov tretjih držav, ki so na nedovoljen način prestopili notranjo mejo oziroma niso izpolnjevali pogojev za bivanje na območju Slovenije. Največ postopkov so imeli policisti policijske postaje Brežice (130), policijske postaje za izravnalne ukrepe (114) ter Črnomlja (35) in Metlika (33).

Na območju Posavja so tujce prijeli na Obrežju, v Rigoncah, Dobovi, Slovenski vasi, Ločah in na Mostecu. Na območju Bele krajine pa pri Balkovcih, Paunovičih in Žuničih ter v Rosalnicah, kjer so v soboto dopoldne v bližini železniške postaje prijeli skupino enaintridesetih oseb. Postopki s tujimi državljani še niso zaključeni.

V nedeljo dopoldne, okoli pol desete ure, so policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe na Obrežju, na vstopu v državo, iz prometa izločili sumljivo vozilo švedskih tablic. V postopku so ugotovili, da voznik, sicer državljan Estonije, v avtu vozi štiri mladoletne državljane Afganistana, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. V postopek so se vključili novomeški kriminalisti. 34-letnega voznika so pridržali in ga kazensko ovadili, avto pa zasegli. V ponedeljek dopoldne so ga privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. Ostal je v priporu.

Dve uri kasneje so kontrolirali 66-letnika in 41-letnico iz Ukrajine, ki sta v avtu imela tri državljane Turčije. Voznika in sopotnico so pridržali in kazensko ovadili. V ponedeljek zjutraj so ju privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je za oba odredil pripor. Osebni avtomobil so zasegli.

V noči na ponedeljek so policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe v bližini Obrežja ustavili kombinirano vozilo poljskih tablic. 47-letni voznik iz Ukrajine je v kombiju vozila tri domnevne državljane Sirije. Kombi so mu zasegli, njega pa kazensko ovadili. Danes ga bodo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.

Postopki s tujci še niso zaključeni.

Vikend v številkah

Policisti so med minulim vikendom na številko 113 sprejeli 591 klicev in obravnavali 195 interventnih dogodkov. Največ dogodkov je bilo povezanih s področjem meje in tujcev, sledijo kriminaliteta, prometna varnost ter različne kršitve javnega reda.

Policisti so med vikendom obravnavali štiriindvajset prometnih nesreč, od tega eno s hujšimi in štiri z lažjimi poškodbami, ter devetnajst z materialno škodo, od tega je bilo osem povoženj živali. Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja so voznikom zasegli tri avtomobile (v Artičah, na Smedniku in na Drnovem).

