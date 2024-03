FOTO: S ceste se je prevrnil gradbeni stroj

15.3.2024 | 19:20

Voznika delovnega stroja so odpeljali reševalci. (Foto: PGD Sevnica)

Danes ob 14.19 je v naselju Breg, občina Sevnica, s ceste zapeljal in se prevrnil gradbeni stroj. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, preprečili iztekanje motornih tekočin, prečrpali gorivo, z absorbentom posuli razlite motorne tekočine, nudili pomoč reševalcem in pomoč pri postavitvi delovnega stroja na kolesa.

Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Še dvakrat na pogorišču

Ob 7.03 je v naselju Gorenje Kamence, občina Novo mesto, ponovno zagorelo na požarišču hiše. Posredovala sta gasilca GRC Novo mesto, ki sta požarišče pogasila in ohladila z vodo.

Tja sta se ob ponovnem tlenju morala vrniti še enkrat, malo po 11. uri.

Nevarne najdbe uničili



Ob 8.48 je pri naselju Drenje, občina Dolenjske Toplice, občan našel neeksplodirana ubojna sredstva. Pirotehniki so varno odstranili in v bližini kraja uničili dve ročni bombi italijanske izdelave iz druge svetovne vojne in enajst kosov pehotnega streliva.

M. K.