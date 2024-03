FOTO: Ogenj uničil hišo v Gorenjih Kamencah

14.3.2024 | 18:20

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): PGD Kamence

Danes ob 12.21 je v naselju Gorenje Kamence, občina Novo mesto, gorela stanovanjska hiša. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so gorečo hišo in ob hiši parkirano osebno vozilo pogasili. Objekt in osebno vozilo sta popolnoma pogorela. Delavec Elektro Ljubljana je odklopil elektriko, poroča regijski center za obveščanje.

Gasilci PGD Kamence so do 16.30 ostali na gasilski straži.

M. K.

Galerija