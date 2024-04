kronika

V petek več vlomov; rop na postaji Kandija; nasilni pacient

29.4.2024 | 18:20

Policisti so v petek na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini obravnavali več vlomov. Med drugim so neznanci vlomili v zidanico v Podbočju in odnesli televizijo, meso in kuhinjsko posodo ter iz sodov iztočili še približno 600 litrov vina, s tem pa so lastnikom naredili za okoli 2000 evrov škode, so sporočili s PU Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Š.)

V petek zvečer so brežiški policist opravili ogled kraja vloma v vikend v naselju Rajec. Storilci na silo vstopili v prostore, jih pregledali in odnesli nekaj baterijskega orodja in kosilnico na nitko. Lastnikom so povzročili za okoli 1000 evrov škode.

V Stranski vasi pri Semiču so neznanci isti večer odpeljali 450-kubični kros motor in lastnika oškodovali za okoli 12.000 evrov, so še sporočili novomeški policisti.

Vlomil v trgovino, ker si je zaželel alkoholnih pijač

V soboto zvečer je 37-letnik iz Škocjana, ki je kazal očitne znake opitosti, razbil steklena vhodna vrata trgovine. "Menda si je zaželel alkoholnih pijač," so pripisali novomeški policisti. Občani so ga pridržali do prihoda policistov, ki ga bodo kazensko ovadili.